Apotheken in Not: Fachpersonal dringend gesucht

In der Öffentlichkeit ist der Fachkräftemangel bei Apotheken kaum bekannt. Doch die Personaldecke ist seit einigen Jahren sehr auf Kante genäht. Es fehlt vor allem an pharmazeutisch-technischen Assistentinnen und Assistenten, die als "rechte Hand" des Apothekers auch Kunden beraten und Medikamente ausgeben dürfen. Doch junge Erwachsene, die diesen Ausbildungsberuf haben, sind auch in der freien Wirtschaft gefragt, nicht nur in Apotheken.

Nürnberger Apothekerin sucht händeringend Vollzeitkräfte

Christine Hacker ist Inhaberin von zwei Apotheken in Nürnberg. Die sympathische junge Frau sucht seit einiger Zeit drei Vollzeitkräfte: eine Apothekerin, eine pharmazeutisch-technische Assistentin und eine pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Doch der Markt ist leergefegt. Momentan müsse sie die Zeit mit mehr eigenem Einsatz und Praktikanten überbrücken, sagt Hacker, solange bis wieder Fachkräfte auf dem Markt sind, die jetzt noch ihre Ausbildung machen.

Die Apothekerin beschäftigt zwanzig Fachkräfte in zwei Apotheken, die meisten in Teilzeit. Sie sei permanent auf der Suche. Man komme eigentlich nur noch weiter, wenn man extrem gute Kontakte an die Schulen hat, oder eben einen sehr guten Ruf als Arbeitgeber, klagt sie.

Keine öffentliche Nachwuchswerbung für Fachpersonal

Der Fachkräftemangel bei den Apotheken ist in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände verzichtet ebenso wie die Apothekerkammern auf öffentlichkeitswirksame Nachwuchswerbung. Dennoch glaubt der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert, nicht, dass man die Nachwuchswerbung verschlafen habe. Stellengesuche der Apotheker bleiben in der Regel intern, erklärt Benkert, der gleichzeitig auch Präsident der bayerischen Landesapothekerkammer ist.

Die Arbeitsagenturen, "die ja auch natürlich solche Sachen streuen, welcher Beruf ist interessant, wo finde ich einen guten Arbeitsplatz" bekämen wenig davon mit, wenn in Apotheken eben pharmazeutisch-technische Assistenten oder Apotheker oder kaufmännisch-technische Assistenten gesucht würden, so Benkert weiter.

"Es gibt eine interne Arbeitsvermittlung über die Apothekerkammern und Apothekerverbände und in der Regel laufen die Stellengesuche und -anfragen über diese Plattform.“ Thomas Benkert, Apotheken in Not.

Massenhaft Stellengesuche von Apotheken an Schulen

Die meisten Apotheken versuchen, direkt über die Schulen Auszubildende anzusprechen und zunächst für ein Praktikum zu gewinnen. Deshalb hängen unzählige Praktikums- und Stellenangebote am schwarzen Brett der Berufsschulen, die eine pharmazeutisch-kaufmännische Ausbildung anbieten oder an PTA Schulen, die junge Leute zu pharmazeutisch-technischen Assistenten ausbilden. Die sind in der Apotheke als rechte Hand des Apothekers besonders gefragt, denn sie dürfen auch Kunden beraten und Medikamente ausgeben. Die private PTA Schule in Nürnberg wird finanziell überwiegend von der bayerischen Staatsregierung unterstützt und kostet kein Schulgeld. Sie ist eine von sechs PTA Schulen in Bayern. Eine elfte und eine zwölfte Klasse werden hier unterrichtet. Maximale Aufnahmekapazität 128 Schüler.

Anspruchsvolle Ausbildung

Wer sich für eine Ausbildung an einer PTA Schule bewirbt, braucht wenigstens den Mittelschul-Abschluss. Dort tummeln sich aber auch viele junge Menschen mit mittlerer Reife, Abitur oder einem abgebrochenen Studium. Wer die Ausbildung schafft, braucht sich um einen Job keine Gedanken machen. Er kann sich die Arbeitsplätze aussuchen.

Die dreijährige naturwissenschaftliche Ausbildung ist anspruchsvoll. Trotzdem werde sie im Europäischen Qualifizierungsrahmen einem normalen Ausbildungsberuf gleichgesetzt, klagt Gisela Volkmann, Schulleiterin der PTA Schule in Nürnberg. Wenn wir uns überlegen, sagt Volkmann, dass sich die PTA Prüfung über zehn Fächer erstreckt, innerhalb von vier Wochen, und eine Abiturprüfung fünf Fächer abdeckt, dann müsse eine PTA Ausbildung eigentlich einem Fachabitur gleichgesetzt werden.

PTA - ein Beruf mit Jobgarantie

Wer die Ausbildung zum pharmazeutisch-technischen Assistenten in der Tasche hat, ist gefragt. Aber eben nicht nur in Apotheken, sondern auch in der Industrie, was das Fachkräfteproblem für Apotheken verschärft. Denn, so der Präsident der Bundesapothekerkammer Thomas Benkert, die Industrie könne zum Teil ganz andere Gehälter zahlen, als die öffentlichen Apotheken. Und das sei natürlich für die jungen Menschen dann auch interessant, sich dort einen anderen Arbeitsplatz zu suchen. Der Tariflohn einer pharmazeutisch-technischen Assistentin in einer Apotheke beginnt bei 2.149 Euro brutto. Die Steigerung nach Berufsjahren ist marginal. Schon jetzt zahlen die meisten Apotheker über Tarif, aber auch sie können schon lange nicht mehr aus dem Vollen schöpfen, sagt Apothekerin Christine Hacker aus Nürnberg.

Keine Entspannung für Apotheken in Sicht

Der Wettbewerb um Fachkräfte zwischen Apotheken und Industrie geht weiter. Aus Sicht der Nürnberger Apothekerin Christine Hacker müsste nicht nur die tariflich geregelte Vergütung für Angestellte in der Apotheke erhöht werden. Der Apothekerverband müsste auch die schönen Seiten eines Arbeitsplatzes in einer Apotheke viel stärker bewerben. Nur einen Flyer zum Berufsbild zu drucken, reiche eben nicht, sagt sie. Doch eine schnelle Lösung des Problems ist nicht in Sicht. So muss Christine Hacker weiterhin einen Großteil ihrer Zeit in Personalgespräche und Mitarbeiterbetreuung stecken, um zumindest ihre angestellten Fachkräfte zu halten.