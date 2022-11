Apotheken helfen bei Früherkennung von Demenz

Blutdrucksenker, Schmerzmittel und ein Vitamin-Präparat. Ein ganz normaler Einkauf in der Brunnen- Apotheke in Bellenberg im Landkreis Neu-Ulm. Hunderte Bestellungen bearbeiten Apotheker Dr. Frank Henle und sein Team jeden Tag. Meist sind es ganz normale Einkäufe und Dienstleistungen - wie Blutdruckmessungen. Doch hin und wieder fällt etwas auf. Wie bei einem älteren Ehepaar aus der Nachbarschaft vor einiger Zeit. "Da wurde eine bestimmte Messung bei uns im Haus immer wieder verlangt", erzählt Henle. Nach dem Austausch mit dem Hausarzt vermutet der Apotheker: Beide leiden an Demenz.

Demenz-Früherkennung beginnt in der Apotheke

Wörtlich übersetzt lautet der Begriff "weg vom Geist". Bei einer Demenz lassen zunehmend Funktionen wie das Gedächtnis, die Orientierung und die Lernfähigkeit nach – später leiden auch Sprache und Urteilsvermögen. Oft wird die Krankheit erst dann erkannt, wenn Betroffene gravierende Probleme im Alltag haben. Frank Henle und seine Mitarbeiter wollen dabei helfen, die Krankheit früher zu erkennen. Schließlich gehört der Gang zur Apotheke für viele Menschen zu ihren alltäglichen Gewohnheiten, wie der Einkauf beim Bäcker oder Metzger. Ist etwas auffällig, spricht der Apotheker mit Angehörigen, Hausärzten und, in seltenen Fällen, mit den Patienten selbst.

"Demenzpatienten sollen so gut es geht im Leben bleiben"

Diese Vorgehensweise empfiehlt das Projekt "Demenzfreundliche Apotheken", an dem Henle mit seinen Filialen teilnimmt. Rund 200 Apotheken nehmen im Freistaat teil, die ersten begannen 2014 in Augsburg. Doch es geht nicht nur darum, die Krankheit früh zu erkennen, sondern auch ein Netzwerk für Betroffene und ihre Angehörigen schaffen. "Mit dem Ziel, dass Demenzpatienten einfach so gut es geht im Leben bleiben", sagt Henle. Zwar sei die Krankheit nicht heilbar, wissen Betroffene früh Bescheid, könnten sie aber den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen.

Apotheker haben wichtige Aufgabe bei der Demenzbehandlung

Aber wie erkennt man nun Symptome und was empfiehlt man Erkrankten? Das weiß Sonja Baumann, sie arbeitet ebenfalls in der Brunnen Apotheke und hat sich dazu speziell weiterbilden lassen. Die Früherkennung der Erkrankung und die Vermittlung an Beratungsstellen waren Themen der Seminare. Als Apothekerin hat sie noch eine andere wichtige Aufgabe bei der Arbeit mit Demenzpatienten: Denn auf manche Wirkstoffe sollten Erkrankte verzichten. "Bestimmte Schlafmittel, Neuroleptika oder auch Medikamente gegen Blasenschwäche können das Ganze auch nochmal verschlechtern". Bald will sie das Erlernte auch in einem Seminar an Kollegen weitergeben.

Doch auch mit Fachwissen ist es jedes Mal aufs Neue ein schwerer Schritt, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass sie möglicherweise an Demenz leiden. "Das möchte natürlich niemand hören, aber es ist schon wichtig, das Ganze abzuklären."

Landkreis Neu-Ulm brachte das Projekt in Rollen

Organisiert wurde das Angebot von der Gesundheitsregion Plus in Schwaben. Geschäftsstellenleiter Marc Löchner hat einen Flyer erstellt, der Betroffenen und ihren Angehörigen geeignete Beratungsstellen zeigen soll. Der liegt nun in den Apotheken und bei den Ärzten aus.

Löchner ist froh, dass die Vernetzung geklappt hat: "Unter Beteiligung der Hausärzte ist hier ein Beratungsnetzwerk entstanden, das wir vor Ort der Landkreisbevölkerung bieten können". Er sieht vor allem in den Städten ein großes Potenzial. Denn auf dem Land kenne man sich ja oft noch, so Löchner. In der Stadt sehe das anders aus. Außerdem hofft er, dass sich immer mehr der Initiative anschließen. "Vielleicht sagt der eine oder andere, wenn die Apotheke um die Ecke das macht, mache ich es auch." Profitieren würden in jedem Fall Betroffene und ihre Angehörigen. Denn noch viel mehr Menschen könnte dadurch schnell und umfassend geholfen werden.