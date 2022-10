Apfelmarkt in Fürth: Alte Apfelsorten neu entdecken

Am Sonntag ab 10 Uhr kommt in Fürth Herbststimmung auf. An dekorierten Ständen liegen Äpfel in knalligen Rot-, Gelb- und Grüntönen. Bei einem Spaziergang über den Apfelmarkt kann man neben Äpfeln, Birnen und Quitten auch Säfte, feinherbe Moste, edle Seccos, frisch gebackene Küchle, Apfelkuchen, süße und herzhafte Crêpes, Waffeln und vieles mehr probieren und einkaufen.

Buntes Programm auch für Kinder

Außerdem stehen verschiedene Vorführungen auf dem Programm. Diese reichen vom fachmännischen Obstbaumschnitt bis zum Apfelpressen an der Mostpresse. Korbmacher und Drechsler zeigen, wie Obstholz im Kunsthandwerk Verwendung findet. Für Kinder gibt es Mitmachaktionen an Bastel- und Maltischen.

Alte Apfelsorten neu entdecken

Wer nicht weiß, welche Sorte im heimischen Garten wächst, kann diese von sogenannten Pomologen bestimmen lassen. Hierfür müssen mindestens fünf Äpfel mitgebracht werden. Bei einem Rundgang über den Apfelmarkt kann man außerdem Sorten entdecken, die fast schon in Vergessenheit geraten sind. Viele Früchte stammen von den fränkischen Streuobstwiesen. Von 10 bis 17 Uhr hat der Apfelmarkt im Fürther Stadtpark geöffnet.