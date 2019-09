13.09.2019, 17:35 Uhr

Apfelfest in Eggolsheim gerettet - nach Aufruf von Bayern 1

Das Apfelfest in der Umweltstation Liasgrube im oberfränkischen Eggolsheim ist gerettet - dank eines Radio-Aufrufs von Bayern 1. So kann das Angebot der Umweltpädagogen für Kinder und Erwachsene nun doch wie geplant am nächsten Freitag stattfinden.