Apfelernte: Tipps von den Profis

Um die 160 verschiedenen Apfelsorten wachsen im Kreisobstlehrgarten in Höchstädt. Die meisten Bäume hängen in diesem Jahr richtig schön voll. "Die Ernte ist überdurchschnittlich. Letztes Jahr gar nichts, heuer so viel, dass wir nicht wissen wohin damit", sagt Manfred Herian vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege.

Lageräpfel dürfen nicht ganz reif sein

Nicht jeder Apfel eignet sich zum Lagern. Melrose, Roter Boskop, der Schweizer Winterglockenapfel oder der Topaz, sind Sorten, die bei richtiger Lagerung lange schmackhaft bleiben. Auch Santana oder der bekannte Jona Gold gehören zu den an die 300 Sorten, die es bei uns gibt, die man lagern kann. Wichtig ist, dass die Äpfel noch nicht ganz reif sind, wenn sie gepflückt werden.

Reifegrad der Äpfel testen

Wie reif die Äpfel sind kann man testen. Ottmar Penkert, Vorstand der Gartenpfleger im Landkreis Dillingen, schneidet dafür einen Apfel quer durch und träufelt Lugolsche-Lösung drauf, dadurch zeigt sich die abgebaute Stärke. Je dunkler sich der Apfel verfärbt, desto besser ist er zum Lagern. Bleibt er hell, ist er schon recht reif, wäre also gut zum gleich essen, oder zum Mosten. Die Lösung bekommt man in der Apotheke.

Lagerung bei acht Grad

Gelagert werden sollten die Äpfel bei einer Temperatur von acht Grad. Da viele Keller im Spätsommer noch nicht so kühl sind, kann man die Äpfel auch erst einmal draußen lagern, zum Beispiel im Schatten auf der Nordseite. Wichtig ist eine gute Belüftung. Auch die Garage ist ein ideal geeigneter Lagerplatz.