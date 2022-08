Apfelernte in Mainfranken: Zwei Wochen früher und gute Qualität

"Ja man merkt schon, wenn man hier reinbeißt, dass bedeutend mehr Zucker als letztes Jahr drin ist, dass der Apfel richtig süß und noch schön fest ist", sagt Obstbauer Rainer Böhm. Er bewirtschaftet in Effeldorf und Neuses am Berg bei Dettelbach im Landkreis Kitzingen etwa 20 Hektar mit 60.000 Apfelbäumen. Mit der Haupternte hat er bereits begonnen – zwei Wochen früher als sonst.

Viele Sonnenstunden lassen Früchte früher reif werden

Durch die vielen Sonnenstunden wurden die Früchte früher reif. An den Bäumen auf seiner Plantage in Effeldorf hängen schon zahlreiche rotgefärbte Äpfel. Jetzt muss er sich beeilen, dass die Äpfel nicht zu lange an den Ästen hängen, denn sie reifen schnell nach. Dafür hat er sich zusätzliches Erntepersonal geholt. Zwischen den Baumreihen steht schon sein Traktor bereit. Fünf Holzkisten auf Rändern hängen daran, die vorderen sind bereits mit knackigen Äpfeln gefüllt.

In Unterfranken hat es in diesem Sommer kaum geregnet. Damit die Ernte trotz wochenlanger Trockenheit und Hitze ein Erfolg werden konnte, hatte der Obstbauer Hagelschutznetze über seine Plantagen gespannt, die die Sonnenstrahlen etwas abfangen können – sonst könnten die Bäume womöglich einen Sonnenbrand bekommen. Zudem pflanzt Rainer Böhm auch Sorten wie "Gala" aus Neuseeland an. Die kommen mit dem heißen Wetter besser klar.

Obstbauern profitieren auch von Hitze und Trockenheit

Die Sonne und Hitze der letzten Wochen hat für Obstbauern auch Vorteile: Rainer Böhm erzählt, dass er kaum mit Pilzkrankheiten wie Apfelschorf und Mehltau zu kämpfen hatte. Deshalb musste er weniger Pflanzenschutzmittel verwenden. Durch die vielen Sonnenstunden bestehe zudem keine Gefahr, dass die Äpfel an den Bäumen faulen. Auch die Qualität der Früchte ist dank der Sonne gestiegen: Der Apfel habe so mehr Zucker und Aromastoffe einlagern können – das schmeckt man.

Dass die unterfränkischen Äpfel dieses Jahr besonders gut schmecken, sagt auch Thomas Riel, Geschäftsführer der Fränkischen Obstbauern: "Die Qualität und das Aroma der Äpfel ist hervorragend dieses Jahr, wir haben jetzt schon sehr hohe Zuckerwerte in den Äpfeln, was ja auch den Geschmack der Äpfel ausmacht." In Mainfranken ist die Geschmacksvielfalt besonders groß: Hier gibt es etwa 50 verschiedene Sorten.

Hervorragende Qualität, aber geringere Ernte

Doch durch das heiße Wetter und den wenigen Regen wird es dieses Jahr eine unterdurchschnittliche Ernte geben. Thomas Riel schätzt, dass die Ernte des 350 Hektar großen Anbaugebiets in Unterfranken um zehn Prozent geringer ausfallen wird als im letzten Jahr. Rainer Böhm erwartet etwa 400 Tonnen zu ernten, bis zu 30 Prozent weniger als im letzten Jahr. Bei vielen Sorten werden die Früchte nicht groß genug, weil ihnen Wasser gefehlt habe. Die Wiese ist braun verfärbt, noch kann der Lössboden hier genügend Wasser speichern, aber bald müsse der Obstbauer entscheiden, ob er in Zukunft ein Bewässerungssystem installieren muss.

Thomas Riel schaut sich die schönen Äpfel auf der Plantage in Effeldorf an und möchte am liebsten gleich in einen hineinbeißen: Er findet Qualität ohnehin wichtiger als die Menge der Ernte. Und da das letzte Erntejahr sehr erfolgreich war, könne man immer noch von einer "gut-durchschnittlichen Ernte" sprechen. Bis Anfang November läuft die Apfelernte noch. Obstbauer Rainer Böhm fragt sich bis dahin, wie die Verbraucher die regionalen Äpfel annehmen und wie viele sie kaufen. Denn die haben weniger Geld in der Tasche, vermutet er. Erleichtert ist der Obstbauer erst, wenn die Äpfel im Kühlhaus sind. Und natürlich, wenn sie dann verkauft sind.