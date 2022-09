Apfelernte im eigenen Garten - wann ist es soweit?

Der Hitzesommer hat den Apfelbäumen im heimischen Garten ganz schön zugesetzt. Aber nicht nur der, sagt der Pomologe Anton Klaus. Es gab schon im Winter schon zu wenig Wasser. Im Gegensatz zu den professionellen Obstplantagen werden Apfelbäume im Privatgarten in der Regel nicht bewässert. Deshalb sind die Äpfel in diesem Sommer nur klein, sehr wurmig und sie fallen zu früh vom Baum.

Unterschied zwischen Herbst- und Winterapfel

Bei Herbstäpfeln ist das kein Problem, sie sind inzwischen reif und süß genug, um sie zu verwerten. Äpfel, die eigentlich erst im Oktober vom Baum genommen werden, sind dagegen noch unreif, selbst wenn sie bereits vom Baum fallen. Mit solchen Winteräpfeln wäre erst in drei oder vier Wochen etwas anzufangen, so Klaus. Fallen sie jetzt vom Baum, kann man sie nur entsorgen.

Reife Äpfel sind leicht zu erkennen

Der richtige Zeitpunkt für die Ernte ist eigentlich leicht zu bestimmen. Die Äpfel müssen sich leicht ablösen lassen. Und mit Lugolscher Lösung, einer Jodtinktur aus der Apotheke, lässt der Reifegrad gut bestimmen. Apfelfachmann Klaus rät, einen Apfel quer durchzuschneiden und ein paar Tropfen der Lösung auf die Schnittfläche zu geben. Nach zehn Minuten ist das Ergebnis sichtbar: Wird die Verfärbung von der Mitte des Apfels her etwa zur Hälfte wieder hell, ist der Apfel pflückreif, dann ist die Stärke im Apfel bereits in Zucker umgewandelt. Eine dunkle Schnittfläche heißt, dass noch viel Stärke im Apfel vorhanden ist.

Gelbes Band: Hier darf jeder ernten

Äpfel frisch vom Baum können aber auch Menschen ohne Garten genießen: mehrere Landkreise in Schwaben, z.B. das Ostallgäu, der Landkreis Günzburg und das Unterallgäu beteiligen sich auch in diesem Jahr an der Aktion „Gelbes Band“: Mit einem gelb markierten Obstbaum signalisieren die Eigentümer, dass die Früchte von Jedermann geerntet werden können. Im Landkreis Unterallgäu startet die Aktion heute, der Landkreis und verschiedene Unterallgäuer Gemeinden heften Bänder an Apfel-, Birnen- oder Zwetschgenbäume auf öffentlichen Flächen. In einer Mitteilung appelliert der Landkreis an private Gartenbesitzer, sich an der Aktion zu beteiligen. Das gelbe Band sollte gut sichtbar sowie wetterfest sein. Geerntet werden darf jedoch nur für den eigenen Hausgebrauch. Die Bäume sollten beim Pflücken auch nicht beschädigt werden. Die Aktion „Gelbes Band“ ist Teil der bundesweiten Initiative „Deutschland rettet Lebensmittel“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums.