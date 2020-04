Apfelbäume am Bodensee blühen zwei Wochen früher als sonst

Es summt auf der Apfel-Plantage von Andreas Willhalm in Lindau am Bodensee. Bienen und Hummeln fliegen von Blüte zu Blüte. Die Apfelbäume strahlen in hellen weiß und zartem rosarot. Die warmen Temperaturen der vergangenen Wochen haben für eine frühe Blüte gesorgt. Willhalms Schätzung nach sind die Bäume etwa zehn bis 15 Tage früher dran als gewöhnlich. Normalerweise blühen sie erst im Mai.

Corona-Krise: Obstbauern sorgen sich wegen Erntehelfern

Die frühe Blühte bedeutet: Auch die Ernte wird früher beginnen. Die Obstbauern treibt schon jetzt die Sorge um, dass sie in diesem Jahr Probleme mit den Erntehelfern bekommen könnten. Wegen der Corona-Krise können viele Kräfte aus dem Ausland nicht nach Deutschland kommen.

Pflanzen müssen bewässert werden

Momentan hat Willhalm viel mit dem Bewässern seiner Apfelbäume zu tun: Am Bodensee hat es schon länger nicht mehr geregnet. Zur Zeit ist es fast zu trocken, sagt der Obstbauer.

Erste Erdbeeren werden schon geerntet

Auch Andreas Jäger ist mit Gießen beschäftigt: Er betreibt eine Erdbeerplantage. Direkt neben den Pflanzen liegen Schläuche, die dafür sorgen, dass die Erdbeeren genug Wasser bekommen. Die ersten Früchte kann Jäger bereits ernten, zumindest in seinen Gewächshäusern. Die Erdbeeren auf seinem Feld werden in rund zwei Wochen reif sein.