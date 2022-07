Anzügliche Bemerkungen: Unbekannter spricht Mädchen in Hemau an

Eine 13-Jährige ist am Dienstagnachmittag in Hemau im Landkreis Regensburg nach der Schule von einem Mann auf anzügliche Weise angesprochen worden. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, ignorierte das Mädchen den Mann und informierte ihre Mutter.

Der Mann saß in einem Auto in der Ottheinrichstraße in Hemau. Der Mann soll 20 bis 25 Jahre alt sein, helle kurze Haare und große Zähne haben. Außerdem soll er einen kleinen Bauchansatz haben und Deutsch ohne Akzent sprechen.

Weitere Fälle in Hemau und Umgebung

Ereignet hat sich der Vorfall gegen 14.20 Uhr. Das Auto soll ein graues oder silbernes Fahrzeug mit Regensburger Kennzeichen sein, möglicherweise ein Opel.

Es bestehen Parallelen zu einem ähnlichen Vorfall letzte Woche in Hemau. Außerdem ermittelt die Polizei zu einem weiteren Fall, der sich im benachbarten Beratzhausen ereignet haben soll. Zu körperlichen Übergriffen kam es nicht. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen oder weitere Geschädigte.