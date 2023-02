Anzeige wegen häuslicher Gewalt: Lebensgefährte in U-Haft

Nach mehreren Jahren häuslicher Gewalt hat sich eine 55-jährige Frau nun an die Münchner Polizei gewandt. Die Wohnung ihres 61-jährigen Lebensgefährten wurde daraufhin durchsucht, der Mann wurde festgenommen und sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Das berichtet das zuständige Münchner Polizeipräsidium.

Vielzahl von Übergriffen und Vergewaltigungen

Demnach war die 55-jährige Managerin am Donnerstagabend gegen 20 Uhr bei der Polizeiinspektion Unterhaching vorstellig geworden, um Strafanzeige gegen ihren Lebensgefährten zu erstatten. Sie schilderte den Beamten eine Vielzahl von Übergriffen - Körperverletzungen und auch Vergewaltigungen - die sich in den letzten Jahren zugetragen hätten. Der letzte Vorfall habe sich am Sonntag, den 19. Februar, ereignet, als ihr Lebensgefährte ihr Schlafmittel verabreicht habe, um sie anschließend zu vergewaltigen.

Tatverdächtiger festgenommen, Speichermedien beschlagnahmt

Nach der Aussage der Frau fuhren Beamte zur Wohnung des Beschuldigten - Opfer und mutmaßlicher Täter haben getrennte Wohnsitze - und nahmen diesen fest. Dabei wurde auch die Wohnung des 61-jährigen Chemikers durchsucht, wobei verschreibungspflichtige Schlafmittel gefunden sowie ein Telefon und mehrere Speichermedien sichergestellt wurden.

Haftrichter ordnet U-Haft an

Am Freitag wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft nehmen ließ. Dem 61-Jährigen werden Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung sowie die Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen zur Last gelegt.