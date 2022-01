Anzeige nach Zwischenfall bei Corona-Demonstration in Landsberg

Am Rande eines Protestzugs gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen am Montagabend in Landsberg sollen Teilnehmer der Demonstration ein Reporterteam des "Landsberger Tagblatts" angegriffen haben. Wie die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe berichtet, wurden die Zeitungsmitarbeiter "von mehreren Personen, die an dem Spaziergang teilnahmen, bedrängt und auch körperlich attackiert".

Fotograf im Gesicht verletzt

Ein Polizeisprecher erklärte auf Anfrage des BR, dass ein Fotograf und ein Redakteur dabei waren, Fotos von Demonstrierenden zu machen. Dadurch habe ein Mann in dem Protestzug sich provoziert gefühlt und sich zunächst "verbal gewehrt". In der Folge hätten zwei andere Demonstrations-Teilnehmer den Zeitungsmitarbeitern den Weg verstellt, als diese sich entfernen wollten.

Der Fotograf sei dabei von einem der Männer geschubst worden, wobei er durch seine Kamera im Gesicht verletzt worden sei. Einsatzkräfte sind laut Polizei schließlich dazwischen gegangen und haben die Auseinandersetzung beendet.

Anzeige gegen zwei Demonstrationsteilnehmer

Die Zeitungsmitarbeiter haben demnach Anzeige wegen Körperverletzung und Nötigung gegen die zwei namentlich bekannten Demonstrationsteilnehmer erstattet. Nach Abschluss der Vernehmungen werde der Vorgang der Staatsanwaltschaft Augsburg zur weiteren Entscheidung vorgelegt. Die Zeitung will sich aktuell nicht weiter öffentlich zu der Sache äußern.

200 Beamte in Landsberg im Einsatz

Ansonsten war der Protest in Landsberg am Montagabend weitgehend friedlich abgelaufen, laut Polizei wurden die von ihr geforderten Abstandsregeln zwischen den Teilnehmern zumeist eingehalten. Die Polizei hatte zahlreiche Einsatzkräfte unter anderem an den Zugängen zur Altstadt wie der Karolinenbrücke postiert, um das dort geltende Versammlungsverbot durchzusetzen. Rund 200 Beamte waren demnach insgesamt im Einsatz.

Rund 500 Demonstranten unterwegs

Statt in der Altstadt hatten sich den offiziellen Angaben zufolge dann rund 500 Menschen auf der Waitzinger Wiese auf der anderen Seite des Lechs versammelt, die von der Allgemeinverfügung des Landratsamtes zum Versammlungsverbot nicht erfasst war. Von dort liefen sie einen mehrere Kilometer langen Rundweg, unter anderem über die Von-Kühlmann-Straße am Landratsamt vorbei.

Sorge um Sicherheit und Infektionsschutz

Die Behörde hatte die Allgemeinverfügung am vergangenen Donnerstag erlassen, nachdem bereits letzten Montag mehr als 1.200 Demonstranten gegen die Corona-Politik und etwa 250 Gegendemonstranten in der Landsberger Altstadt zusammengekommen waren. Weil die Zahl der Teilnehmer an den Protestzügen von Woche zu Woche weiter zugenommen habe, hatte Landrat Thomas Eichinger (CSU) zuvor seine "große Sorge" geäußert, dass die Sicherheit und auch der Infektionsschutz bei noch mehr Menschen in der teilweise engen Altstadt möglicherweise nicht mehr garantiert werden könnten.