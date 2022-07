Anwohner ziehen Klage gegen Ausbau des Kickers-Stadions zurück

Am Würzburger Dallenberg haben die Anwohner ihre Klage gegen die Baugenehmigungen Ausbau der Flyeralarm-Arena zurückgezogen. Das teilt der Anwalt der Anwohner Johannes Bohl auf Nachfrage von BR24 mit. Grund hierfür seien der Abstieg der Kickers aus der dritten Liga in die Regionalliga und die zu erwartende sehr lange Verfahrensdauer. Das Stadion wurde bereits ausgebaut.

Anwohner von Dauer des Verfahrens abgeschreckt

Bohl sagte, die Prognose, dass das Verfahren schon vor Beendigung von neuen Entwicklungen überholt gewesen wäre, sei mittlerweile so groß, dass die Anwohner die Klage lieber zurückgezogen hätten. In circa einem Jahr wäre zwar voraussichtlich am Verwaltungsgericht ein Urteil gefallen, gegen das die unterlegene Seite Bohl zufolge dann sicher Berufung eingelegt hätte. Für das Berufungsverfahren am Verwaltungsgerichtshof hätten die Anwohner wiederum mit einer Dauer von mindestens drei Jahren rechnen müssen.

Anwohner beobachten Situation weiter

Falls der aktuell diskutierte Stadionneubau am Dallenberg tatsächlich konkret werden sollte, würden die Anwohner über neue Schritte nachdenken: "Wenn das real werden sollte, geht es wahrscheinlich von vorne los", so Bohl zu BR24. Vorerst erhofften sich die Anwohner nun durch den Abstieg weniger Lärm am Dallenberg.