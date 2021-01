Anwohner und Gemeinde wollen Kiesgrube in Haldenwang verhindern

Michaela Sindlhauser und ihre Mitstreiter von der Bürgerinitiative "Nein zur Kiesgrube" stehen am Rand des 50-Einwohner-Weilers Pfaffenhofen und deuten auf eine verschneite hügelige Wiese vor einem Waldstück. Dort könnte bald eine Kiesgrube entstehen. Sieben Fußballfelder in der Fläche und bis zu zwölf Meter tief. Für Michaela Sindlhauser unvorstellbar: "Das ist ein Eingriff in die Landschaft hier, der unbeschreiblich ist. Und ein Nachteil für die Menschen. Und das will hier keiner."

Anwohner befürchten Zerstörung der Landschaft

Eine zerstörte Kulturlandschaft, Lärm, Dreck, eine mögliche Gefahr fürs Grundwasser und vor allem: Viel mehr Verkehr mit Dutzenden Kieslastern, die durch die eh schon stark belasteten Dörfer im Umkreis fahren - davor fürchten sich die Mitglieder der Bürgerinitiative.

Bereits nur einen Kilometer entfernt gibt es ohnehin schon eine große Kiesgrube in Haldenwang. Anwohnerin Claudia Eberle befürchtet, wenn in Pfaffenhofen auch noch abgebaut wird, dass das erst der Anfang sein könnte: "Einer fängt an und der nächste sagt: Ja gut, da kann man noch abbauen, und da kann man noch abbauen. Und irgendwann mal sind die Häuser hier nicht mehr in der Nähe der Kiesgrube, sondern an der Kiesgrube."

Gemeinderat ist gegen die Kiesgrube

Auch aus dem Haldenwanger Rathaus kommt Gegenwind für die Pläne. Der Gemeinderat hat sich einstimmig gegen das Projekt gestellt. Bürgermeister Josef Wölfle sieht keinen Vorteil in einer weiteren Kiesgrube für seinen Ort: "Die Gemeinde hat nichts davon, nur eine zusätzliche Belastung und unter Umständen auch zusätzlichen Ärger."

Baufirma teilt Bedenken nicht

Christoph Heim von der Oberstdorfer Baufirma Geiger, die die Grube betreiben will, hält die Bedenken der Anwohner für unbegründet. Schließlich gebe es strenge Auflagen für den Kiesabbau, was Wasserrecht, Naturschutz und Emissionen wie Lärm und Dreck angeht. "Wir werden dem Landratsamt Unterlagen vorlegen, die die Unbedenklichkeit dieses Vorhabens nachweisen müssen. Die werden dann eingehend rechtsstaatlich geprüft. Und ein entsprechender Bescheid wird dann gegebenenfalls erteilt - oder auch nicht", erklärt Heim.

Kiesgrube soll im Anschluss renaturiert werden

Zehn bis fünfzehn Jahre könnte die Kiesgrube nach jetzigem Plan betrieben werden. Danach würde sie wieder renaturiert, versichert das Unternehmen. Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von acht bis zehn Tonnen Kies, Sand und Steinen sei der Bedarf groß. Und irgendwo müsse der Kies auch herkommen: "Die bestehenden Kiesgruben werden bisweilen erweitert. Aber es ist auch notwendig, neue, weitere Standorte zu sichern, um auch langfristig die Versorgung sicherstellen zu können."

Bürger sammeln Unterschriften gegen Kiesgrube

Einen Genehmigungsantrag für die Grube in Pfaffenhofen hat die Firma Geiger beim Landratsamt noch nicht gestellt. Die Bürgerinitiative hat aber jetzt schon mehr als 2.000 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt. Denn die Anwohner wollen auf keinen Fall, dass vor ihrer Haustür diese fünf Hektar große Kiesgrube entsteht.