Anwohner protestieren gegen neue Wohnungen auf alter Radrennbahn

Bund Naturschutz fürchtet um alten Baumbestand

Aber auch der Bund Naturschutz (BN) protestiert gegen die geplante Wohnbebauung auf der ehemaligen Radrennbahn. Weil die Stadt im neuen Bebauungsplan die Grünflächen beseitigen will, fürchtet der BN um den alten Baumbestand. Die Naturschützer sprechen von 140 Bäumen, darunter viele alte Eichen. Die Radrennbahn sei praktisch die einzige Grünfläche in einem dicht bebauten Siedlungsgürtel von über drei Kilometern Länge, heißt es in einer Mitteilung. Der BN fordert, die Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller als öffentliche Grünfläche zu erhalten und so zu gestalten, dass sie von möglichst vielen Bürgern genutzt werden könne. Der dauerhafte Schutz des kompletten alten Baumbestandes sei dabei fest einzuplanen, heißt es.