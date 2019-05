Anwohner-Klage gegen Weinhotel gescheitert

Der Rechtsstreit um ein Weinhotel in Volkach nimmt allmählich bizarre Formen an. Das Verwaltungsgericht Würzburg hat heute in mündlicher Verhandlung die Klage von drei Anliegern erneut abgewiesen. Grund: Die Klage war nicht fristgerecht eingereicht worden. Bereits 2018 hatte das Verwaltungsgericht Würzburg so entschieden. Im Berufungsverfahren hatte der Bayerischen Verwaltungsgerichtshof dieses Urteil bestätigt. Auch im zweiten Anlauf ist Rechtsanwalt Wolfgang Baumann nun gescheitert. "Wir prüfen jetzt mit unseren Mandanten, ob wir erneut Antrag auf Berufung gegen das heutige Urteil stellen und notfalls bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gehen", sagte Baumann am Dienstagnachmittag gegenüber dem BR.

Anwalt will laufende Bauarbeiten weiterhin stoppen

Der Anwalt hat nun Antrag auf Aufhebung der Baugenehmigung für das Weinhotel in Volkach beim Landratsamt Kitzingen gestellt und gleichzeitig die Regierung von Unterfranken als Rechtsaufsicht eingeschaltet. Er fordert unter anderem, die Straße zum Weinhotel für alle Fahrzeuge zu sperren, die nichts mit Landwirtschaft oder Weinbau zu tun haben. Außerdem soll das Landratsamt derzeit laufende Bauarbeiten untersagen - für eine Umspannstation, für die Heizungsräume im Kellergeschoß und für dortige Büros, weil all das nicht genehmigt sei, so Baumann.

Wurden Nachbarn über Bauvorhaben rechtzeitig informiert?

Dreh- und Angelpunkt bei dem Rechtsstreit ist die Frage, ob die Nachbarn rechtzeitig über das Bauvorhaben informiert worden sind. Das Landratsamt Kitzingen hatte sich für die öffentliche Bekanntmachung entschieden. Rechtsanwalt Baumann sagt dazu wörtlich: "Am Tag vor Weihnachten 2018 wurde die Baugenehmigung erteilt, am Tag nach Weihnachten wurde das dann öffentlich bekannt gemacht!"

Millionenprojekt mit mehr als 200 Betten

Das Weinhotel in Volkach wird seit Februar 2018 gebaut. Es ist ein 20 Millionen-Euro-Projekt mit 214 Betten. Eröffnung soll im Herbst 2019 sein. Vier Anlieger der Erlachhöfe wollen den Hotelbau seit Juni 2018 stoppen. Wegen der Vielzahl an Kritikpunkten ist die Auseinandersetzung zwischen Nachbarn, Hotel und genehmigendem Amt eventuell noch nicht abgeschlossen. Vergangenes Jahr war in Volkach ein anderes Hotel nahe des Mains per Bürgerentscheid verhindert worden.

