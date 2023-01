Anwalt des Seeger Bürgermeisters: "Haftbefehl abwegig"

Als "völlig abwegig" hat der Anwalt des vergangene Woche festgenommenen Seeger Bürgermeisters Markus Berktold (CSU) den Haftbefehl gegen seinen Mandanten bezeichnet. Es sei rechtlich vollkommen verfehlt gewesen, den Bürgermeister in U-Haft zu nehmen, sagte der Verteidiger dem BR auf Anfrage. Auch der Pfarrer des Ortes im schwäbischen Landkreis Ostallgäu reagierte auf den Vorfall.

Anwalt: "Fluchtgefahr ist abwegig"

"Die Annahme der Fluchtgefahr und der damit einhergehende Haftbefehl ist völlig abwegig", so der Anwalt des beschuldigten Bürgermeisters. Eine Stellungnahme zu den erhobenen Vorwürfen kann der Verteidiger nach eigenen Angaben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeben, da er die Akten noch nicht im Detail kenne.

Landratsamt erwartet Informationen der Staatsanwaltschaft

Über mögliche disziplinarische Schritte gegen den Seeger Bürgermeister hat das Landratsamt Ostallgäu noch nicht entschieden. Man warte noch immer auf detaillierte Informationen der Staatsanwaltschaft, sagte ein Sprecher dem BR. Auf die Mitgliedschaft Berktolds im Ostallgäuer Kreistag haben die aktuellen Entwicklungen nach seiner Aussage keine Konsequenz.

Kirche verbreitet Stellungnahme in Gottesdiensten

Am Sonntag reagierte der örtliche Pfarrer, Wolfgang Schnabel, auf die Vorkommnisse. "Wie Sie alle, so bin auch ich von den Ereignissen der letzten Woche in Seeg sehr betroffen", so Schnabel in einer Stellungnahme, die in allen Gottesdiensten verlesen wurde.

Im Gespräch mit dem BR sagte Schnabel am Montag, dass für ihn oberste Priorität habe, dass der Betrieb in der Einrichtung weiterlaufe. Vergangene Woche hätten bereits eine Personalversammlung und eine Versammlung für die Angehörigen der ambulanten Wohngruppen stattgefunden. Die Pfarrei stehe in engem Kontakt mit den zuständigen Stellen im Landratsamt, mit der Rechtsabteilung der Diözese, dem Landescaritas- und dem Diözesancaritasverband. Das Caritasheim ist nach Angaben des Pfarrers zwar Mitglied im Caritasverband der Diözese. Die Stiftung und die Betreibergesellschaften seien aber privat.

"Die Ermittlungen werden transparent und lückenlos erfolgen und sicher Klarheit bringen", so der Pfarrer in seiner Stellungnahme. Für alle Betroffenen gelte so lange die Unschuldsvermutung.

Verdacht auf gewerbsmäßigen Betrug

Vergangene Woche waren der Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) und der Leiter des örtlichen Caritasheims nach Durchsuchungen im Rathaus und im Heim vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs: Die beiden Männer stehen im Verdacht, Mehraufwendungen über den Corona-Pflegerettungsschirm abgerechnet zu haben, die tatsächlich nie angefallen sind. Gemeinsam sollen sie die Pflegekasse so um 1,1 Millionen Euro betrogen haben.

Der Heimleiter soll laut Staatsanwaltschaft darüber hinaus mit Scheinrechnungen mehr als 110.000 Euro an Firmengeldern zu seinen Gunsten veruntreut haben. Die beiden Männer sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft.