Erster Auftritt als Europaministerin: Huml stellt Programm vor

Melanie Huml ist knapp zwei Wochen im Amt und heute folgte der erste öffentliche Auftritt: Die Europaministerin trifft auf den Europaausschuss des bayerischen Landtags. Dort stellte Huml ihre Pläne für ihr neues Amt vor und betonte dabei drei Schwerpunkte. An erster Stelle: Klima und Nachhaltigkeit, hier geht es auch um die Vorreiterrolle Bayerns. Zweitens müsse Europa Arbeitsplätze und die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichern. Der dritte Schwerpunkt gilt dem europäischen Zusammenhalt, dieser müsse gestärkt werden.

Huml will mit Bayern treibende Kraft sein – in Europa und weltweit

Europa mitzugestalten, das sei das Ziel und auch der Verfassungsauftrag, erklärte Huml: "Wir sind als Bayern eine starke Kraft in Europa. Und ich möchte in einem Team Bayern eine treibende Kraft sein. In Europa und in der Welt."

Lob kommt von Markus Rinderspacher, europapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Zwar sieht er großen Handlungsbedarf – zum Beispiel beim Ausbau der bayerisch-tschechischen Beziehungen – der Austausch mit den Abgeordneten im Europaausschuss sei aber ein positives Signal: "Ich habe es mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass die Ministerin von einem Team Bayern spricht und damit nicht nur als oberste Speerspitze unterwegs sein möchte, sondern definitiv den Landtag auch integrieren will."

Gotthardt: Personalentscheidung zur richtigen Zeit

Dort begrüßt auch der Ausschussvorsitzende die Entscheidung der Staatsregierung, eine eigene Europaministerin einzusetzen. Tobias Gotthardt von den Freien Wählern erhofft sich dadurch mehr Aufmerksamkeit für das Thema Europa. Huml, die vorher Gesundheitsministerin war, sei nicht degradiert worden, betont Gotthardt. Europa sei Ministerpräsident Söder wichtig, die Personalentscheidung komme zur richtigen Zeit.

"Ich finde, er hat mit der Personalie Melanie Huml eine sehr kompetente Ministerin auf diesen Posten gesetzt – und das werden wir in den nächsten Monaten auch sehen." Tobias Gotthardt, FW, Vorsitzender Europaausschuss Bay. Landtag

Siekmann: Fokus hat gefehlt

Weil zu Humls Ressort auch der Bereich Internationales zählt, ging der Blick auch weit über Europas Grenzen hinaus. Das Verhältnis zu Russland und China, genauso wie zu den Vereinigten Staaten, spiele dabei ebenso eine Rolle, wie die Nähe zu Afrika. Für den Grünen-Politiker Florian Siekmann ist diese Ausrichtung nicht fokussiert genug: "Die Europaministerin sollte wirklich Wert auf ein, zwei Punkte legen und meiner Meinung nach sollten das sein: Die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarregionen und der Einsatz für mehr Zusammenhalt innerhalb Europas."

Kritik kommt auch von der FDP. Aus Sicht von Helmut Markwort hat Huml lediglich die "allgemeinen Stichpunkte des Europalexikons", vorgetragen. Das Thema Impfen sei gleich ganz weggelassen worden: "Wenn ich heute mit irgendeinem Bürger das Stichwort 'EU' verwende, dann sagt er 'Impfstoffchaos und Versagen'. Das ist ein Riesenthema. Und deshalb muss sie als starke Kraft in Bayern dazu auch Stellung nehmen."

Zum Abschluss kündigte Huml an, eine ihrer ersten Amtshandlungen der Jugend widmen zu wollen. Deshalb sei schon bald die Gründung einer Stiftung zum internationalen Jugendaustausch geplant.