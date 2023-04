Antriebe der Zukunft aus Nürnberg: MAN eröffnet Forschungscampus

Noch rauschen die Lkw auf dem MAN-Gelände in Nürnberg mit dröhnenden Motoren von Halle zu Halle. Bald wird sich das jedoch ändern. Oder zumindest anders klingen: Leiser soll es werden. Bis 2030 hat sich MAN zum Ziel gesetzt, 50 Prozent seines Fuhrparks auf alternative Antriebe umzustellen, also auf Batterie oder wasserstoffbasierte Antriebe. Ein ambitioniertes Ziel, weiß Frederik Zohm, Vorstand für Forschung und Entwicklung bei MAN: "Und weil wir eben so viele Hände brauchen, haben wir den Campus Future Driveline gegründet."

E-Truck ab 2024: Ein Meilenstein zur Dekarbonisierung

Ein Zusammenschluss zwischen der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm (THN), der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg und MAN Truck & Bus SE soll den Weg zu CO2-freien Antrieben beschleunigen. Schon im Jahr 2024 bringt MAN den E-Truck auf die Straßen. Bereits jetzt hat das Motorenwerk mit einem E-Kleinlaster und einem E-Bus zwei nachhaltige Fahrzeugkonzepte in Serie. Nutzfahrzeuge, die bisher einen besonders hohen Anteil der CO2-Emissionen verursachen: "Insofern ist es extrem wichtig, dass wir hier schnell transformieren und wirklich den Verkehr dekarbonisieren", sagt Entwicklungsvorstand Zohm.

Mangelnde Infrastruktur erschwert Wandel der Industrie

40.000 E-Trucks sollen es bis 2030 werden, rechnet MAN-Vorstandsvorsitzender Alexander Vlaskamp bei der Eröffnung des neuen Campus vor. "Wir müssen Tempo machen, das ist dringend notwendig", sagt Vlaskamp, fügt jedoch hinzu: "Was wir darüber hinaus brauchen, ist politische Unterstützung." Dabei gehe es vor allem um die Ladesäulen-Infrastruktur, schnellere Genehmigungen, aber auch die Beschaffung von grüner Energie. Schaffe die Politik nicht die richtigen Rahmenbedingungen, können sich auch die Investitionen der Industrie in zukunftsfähige Antriebe nicht lohnen.

Studierende forschen an Lebensdauer und Reichweiten der Antriebe

Eine Hallen-Tür im neuen MAN-Campus weiter wartet derweil die Zukunft der klimafreundlichen Antriebe auf die Gäste der Eröffnungsfeier: Die Studierenden der THN zeigen und erklären ihre Forschungsprojekte. An fünf Prüfständen werten die Studierenden die Daten der Batterien und Brennstoffzellen aus. Das Ziel: Mehr Lebensdauer und längere Reichweiten.

Der wissenschaftliche Mitarbeiter Bastian Werner hat zwei Brennstoffzellen vor sich aufgebaut. Der neue Campus bietet für ihn eine spannende Kombination: "Für mich ist der Reiz, die Brücke zu schlagen von der Energietechnik in die Fahrzeugtechnik." Die Brennstoffzellen, an denen Werner forscht, produzieren später elektrischen Strom, der wiederum den Motor antreibt. "Wir können zeigen, dass es echt eine gute Alternative ist für die Zukunft und auch eine sichere Alternative", sagt Bastian Werner.

Nürnberg als Kompetenzzentrum für alternative Antriebe

Optimismus, den auch Entwicklungsvorstand Zohm an den Tag legt: Vom Kooperationsprojekt erhofft er sich nun vor allem Verbesserungen an MAN-Produkten: "Zum Beispiel in der Batterietechnologie, dass wir eigenständig Lösungen haben, die Batterien leichter machen können, aber auch im Wasserstoff, in der Kühlleistungsregulierung." Es steckt also noch einiges an (Forschungs-)Arbeit in alternative Antrieben für Nutzfahrzeuge. Nürnberg soll dabei als Kompetenzzentrum eine tragende Rolle spielen. Neben der praxisnahen Forschung der THN, wird künftig auch die FAU Grundlagenforschung in den modern ausgestatteten Laboren betreiben.