Antrag gegen Corona-Quarantänepflicht erneut gescheitert

Erneut ist ein 13-Jähriger, vertreten durch seine Eltern, vor das Würzburger Verwaltungsgericht gezogen. Erneut hat das Gericht nun seinem Antrag widersprochen. Eine laufende Quarantäne-Anordnung gegen den Schüler bleibt damit gültig.

Erster Eilantrag scheitert vor dem Verwaltungsgericht

Anfang der Woche hatten die Eltern schon einmal einen Eilantrag an das Verwaltungsgericht gestellt. Der Junge war vom Gesundheitsamt Schweinfurt zuvor als Kontaktperson I eingestuft worden. Er saß mit einem Mitschüler in einer Klasse, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das Gesundheitsamt ordnete deshalb Quarantäne und einen Corona-Test für den 13-Jährigen an. Beides sahen die Eltern als nicht rechtens an. Die Würzburger Richter widersprachen: Aus ihrer Sicht sei der Gesundheitsschutz für Dritte in diesem Fall wichtiger, als die Interessen des Schülers.

Kein negativer Test, Quarantäne verlängert

Nun wurde der Fall ein weiteres Mal vor dem Würzburger Verwaltungsgericht aufgerollt. Weil von dem Schüler immer noch kein negatives Testergebnis vorliegt, wies das Landratsamt Schweinfurt darauf hin, dass die Quarantäne nicht vorzeitig beendet werden könnte. Diese dauert demnach noch bis zum 12. November.

Nach Angaben des Verwaltungsgerichts argumentierte der Schüler hingegen, dass die Verlängerung der Quarantäne rechtswidrig sei. Die ursprüngliche Quarantänefrist sei abgelaufen und er habe währenddessen keine Symptome gehabt.

Richter lehnen Eilantrag wieder ab

Das Verwaltungsgericht Würzburg hat den erneuten Eilantrag jedoch ebenfalls abgelehnt. Aus Sicht des Gerichts ist die Verlängerung der Quarantäne rechtmäßig. Die Kammer beruft sich dabei auf das Robert-Koch-Institut (RKI), wonach auch bei asymptomatischen Verlauf noch nach 14 Tagen eine Symptomatik auftreten kann. Ohne Testung lasse sich aktuell allerdings nicht ausschließen, ob der Schüler ebenfalls infiziert ist.

Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof

Im Nachgang zur ersten Entscheidung des Würzburger Verwaltungsgericht hatten die Eltern angekündigt, Beschwerde vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzulegen.