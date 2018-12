04.12.2018, 07:35 Uhr

Antje Mönning nach Striptease auf Parkplatz vor Gericht

Die als Nonne aus der Fernsehserie "Um Himmels willen" bekannte Schauspielerin Antje Mönning steht heute in Kaufbeuren vor Gericht, weil sie auf einem Parkplatz im Allgäu vor Männern strippte. Was sie dabei nicht wusste: Es waren Polizisten in Zivil.