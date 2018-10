Antisemitismusbeauftragte in Nürnberg und Bamberg vorgestellt

"Mit großer Sorge beobachten wir den Anstieg judenfeindlicher Straftaten in Bayern und bundesweit", sagte Justizminister Winfried Bausback (CSU) bei der Vorstellung der neuen Antisemitismusbeauftragten bei den Generalstaatsanwaltschaften in Nürnberg und Bamberg. Sie seien "ein deutliches Signal" an jüdische Bürger und die gesamte Öffentlichkeit, dass in Bayern bei antisemitischen Straftaten Null-Toleranz gelte.

Extremismus- und Cybercrime-Experten

Antisemitismusbeauftragte der Nürnberger Generalstaatsanwaltschaft ist Oberstaatsanwältin Martina Heimann. Sie besitze elf Jahre Erfahrung bei der Verfolgung von extremistischen und antisemitischen Straftaten, sagte Justizminister Bausback. Ihr Pendant bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg ist Oberstaatsanwalt Thomas Goger. Er ist zugleich stellvertretender Leiter der Zentralstelle Cybercrime Bayern. Dies sei im Hinblick darauf, dass antisemitische Propaganda heutzutage zunehmend über Online-Kanäle verbreitet werde, von großem Vorteil, so Bausback.

Verfolgung von verbalem Antisemitismus auch im Netz

"Wir nehmen es sehr ernst, wenn jüdische Einrichtungen beschädigt und jüdische Mitbürger verleumdet, mit Hassparolen verfolgt oder gar tätlich angegriffen werden", sagte Nürnbergs Generalstaatsanwalt Lothar Schmitt. Bambergs Generalstaatsanwalt Thomas Janovsky fügte hinzu: "Vor allem die – vermeintlich – anonymen Äußerungsmöglichkeiten im Internet [...] haben in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Hemmschwelle, antisemitische Propaganda zu verbreiten, spürbar gesunken ist." Verbaler Antisemitismus im Netz bereite aber oftmals den Boden für tätlichen Antisemitismus. Daher solle diesem "auch mit den Mitteln des Strafrechts" entgegengetreten werden.

Antisemitische Straftaten häufig rechtsextremistisch motiviert

Die Antisemitismusbeauftragten sind künftig innerhalb der Justiz die zentralen Kontaktstellen für Zweifelsfragen im Zusammenhang mit judenfeindlichen Straftaten und wirken auf eine einheitliche Rechtsanwendung hin. Nach außen fungieren die Antisemitismusbeauftragten als zentrale Ansprechpartner für jüdische Einrichtungen und für Behörden im In- und Ausland.

Die polizeiliche Kriminalstatistik weist für das erste Halbjahr 2018 bundesweit 401 antisemitische Straftaten aus. Dies bedeutet eine Steigerung von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Knapp 90 Prozent dieser Straftaten waren rechtsextremistisch motiviert.