vor 2 Minuten

Antisemitismus: Spaenle will öffentlichen Diskurs in Bayern

Judenfeindlichkeit ist nach Darstellung von Ludwig Spaenle erschreckend weit verbreitet. Bayerns Antisemitismus-Beauftragter will nun möglichst viele Menschen für das Thema sensibilisieren, auch an Schulen oder in Sportvereinen.