Antisemitismus in Bayern: Vorurteile und offener Hass im Netz

München ist die Stadt, wo Hitler groß geworden ist, wo die Nazis 1938 die erste Synagoge zerstörten, wo 1970 bei einem Brandanschlag auf ein jüdisches Altenheim sieben Bewohner starben, wo 2003 Neonazis ein Bombenattentat auf die Grundsteinlegung des jüdischen Gemeindezentrums verüben wollten.

Polizeischutz und Panzerglas zum Schutz jüdischen Lebens

Auch heute steht jüdisches Leben hier unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Beim Gottesdienst am Schabbat-Abend bei Beth Shalom, der liberalen jüdischen Gemeinde in München, steht draußen vor der Tür immer ein Streifenwagen der Polizei. Am Eingang eine Sicherheitsschleuse mit Panzerglas und Security.

Gemeindevorstand Jan Mühlstein betont aber zugleich, dass Juden vergleichsweise sicher leben in München.

"Gott sei Dank muss man sagen - die Wahrscheinlichkeit, dass man körperlich angegriffen wird, ist in München sehr gering. Wir hatten in den letzten drei Jahren laut Polizei auch keinen einzigen solchen Vorfall." Jan Mühlstein, liberale jüdische Gemeinde München

Vandalismus, Schmierereien und verbale Übergriffe werden von den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde dagegen verstärkt wahrgenommen. Deutlich werde das vor allem im Internet, sagt Mühlstein. Das kann Eva Ehrlich bestätigen: Sie hat vor mehr als 20 Jahren das Internet-Portal Hagalil über jüdisches Leben in Deutschland mitgegründet und sagt, der Antisemitismus sei sichtbarer geworden.

Offener Judenhass auf der Straße und im Netz

Das Internet-Portal Hagalil hat seit 1998 ein Meldeformular, mit dem die Leser Seiten mit rassistischen oder antisemitischen Inhalten melden können. Laut Eva Ehrlich gebe es in der Tat jeden Tag einen Vorfall.

"Die Leute trauen sich mehr, auf die Straße zu gehen und zu schreien: Schlagt sie tot! Früher haben sie anonyme E-Mails geschrieben, aber jetzt ist das sichtbarer und salonfähiger." Eva Ehrlich

Das sieht auch Ludwig Spaenle so. Aus seiner Erfahrung als bayerischer Antisemitismusbeauftragter könne er bestätigen, dass Judenhass in Bayern zunehme, so der CSU-Politiker im BR-Interview. Laut Statistik der Polizei gab es zwischen 2014 und 2016 im Freistaat 482 antisemitische Straftaten – Tendenz: Leicht steigend.

Und das gehe nicht nur von Rechten aus, so Spaenle, sondern komme auch von Muslimen und aus der Mitte der Gesellschaft.

"Wir müssen eine Kultur des Hinschauens entwickeln. Wenn es so ist, dass wir - auch getragen durch das Internet - eine Verschärfung der Situation wahrnehmen, dann muss die Gesellschaft sich an die Seite derer stellen, die betroffen sind. Weil wir letztlich um nichts weniger kämpfen als um die Umsetzung der Menschenwürde im Alltag." Ludwig Spaenle, bisheriger Antisemitismus-Beauftragter Bayern

Antisemitismus zieht sich offenbar durch die ganze Gesellschaft

Jan Mühlstein von der liberalen Gemeinde Beth Shalom warnt, es fange an mit Stereotypen über reiche Juden, die die Welt beherrschten. Das komme vor allem aus der rechten Ecke. Aber Vorurteile, die ausgrenzen, fänden sich in allen Teilen der Gesellschaft - auch aufseiten der Linken in Form von Antikapitalismus und Anti-Globalisierungskritik.

"Der Schattenstaat, die Schuldenbank, der Gierkonzern, wer nennt die Namen dieser feinen Herren? Die Rothschilds, Rockefeller, Soros und Konsorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten." Liedtext der bayerischen Kabarettistin Lisa Fitz

Die bayerische Kabarettistin Lisa Fitz macht mit ihrem antikapitalistischen Song "Ich sehe was, was Du nicht siehst" vornehmlich Juden verantwortlich. Den Vorwurf des Antisemitismus weist sie dennoch von sich - und vermutlich würden ihr im Streitfall die Gerichte recht geben, denn die sind in Sachen Antisemitismus eher großzügig.

So verbat das Landgericht Regensburg jüngst einer Referentin der Amadeu-Antonio-Stiftung, den Sänger Xavier Naidoo als Antisemiten zu bezeichnen. Naidoo trat als Redner bei einer "Reichsbürger"- Demo auf, besingt in seinen Liedern etwa einen "Baron Tothschild" oder angebliche Puppenspieler, die die Welt beherrschen, und verbreitet auch sonst gerne Verschwörungstheorien.

Juden in Bayern: Zwischen Wohlfühlen und gepackten Koffern

Dass derartiges von Justiz und Gesellschaft oft nicht ernst genommen wird, stößt bei vielen jüdischen Deutschen auf Unverständnis. Obwohl die meisten sich hierzulande durchaus wohl fühlen, bleibt ein Unbehagen, erzählt Helen Muamel:

"Mein Enkelkind trägt eine Kippa, und wenn ich mit dem hier durch München gehe, um ihm Spielsachen zu kaufen, da kann es mir schlecht werden, was hinter mir gemurmelt wird. Also: Juden, wie kann man so rumlaufen, schau dir die an - in dem Stil." Helen Muamel, Jüdin

Auch Eva Ehrlich warnt davor, alles zu beschönigen mit dem Hinweis, Juden würden ja nicht auf der Straße gewaltsam angegriffen. "Es ist schlimm, und ich habe viele Freunde, die auf gepackten Koffern sitzen", erzählt sie, betont aber auch: "Man kann die heutige Situation nicht vergleichen mit 1933 oder 1938. Ich fühle mich sicher. Ich habe keine Angst in München."