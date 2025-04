Antisemitismus in Bayern: "So viele Fälle wie noch nie"

RIAS: Noch nie so viele Fälle dokumentiert wie im Jahr 2024

Die Sorgen und Ängste von jüdischen Studierenden spiegeln sich auch in der Statistik wider: In Bayern hat die Polizei im vergangenen Jahr fast 600 antisemitische Straftaten registriert. Das sind mehr als doppelt so viele wie in den Jahren vor dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.

Und auch die Recherche- und Informationsstelle RIAS dokumentiert seitdem Höchststände: 1.515 antisemitische Vorfälle wurden im Jahr 2024 dokumentiert, rund doppelt so viele wie im Vorjahr 2023 und etwa dreieinhalb Mal so viele Vorfälle wie jeweils in den Jahren 2021 und 2022.

RIAS: Antisemitische Agitation im Netz, mangelnde Empathie für israelische Perspektive

Annette Seidel-Arpacı, die Leiterin von RIAS Bayern, spricht von einem "einschneidendem Jahr": "Wir haben bei RIAS Bayern so viele antisemitische Vorfälle wie nie zuvor dokumentieren müssen. Und neben dem Schock über die Massaker durch palästinensische Terrorgruppen am 7. Oktober 2023 und neben dem anhaltenden Schmerz über verschleppte und ermordete Geiseln hat die massenhafte antisemitische Agitation hier auch auf den Straßen und im Netz viele Jüdinnen und Juden auch in Bayern tief getroffen." Mangelnde Empathie für die Opfer auf israelischer Seite habe dabei zudem viele weiter verunsichert, so Seidel-Arpacı.

Schwerpunkt der Vorfälle auf antiisraelischen Versammlungen

Laut dem aktuellen Antisemitismus-Bericht von RIAS gibt es eine Auffälligkeit: 80 Prozent aller Vorfälle im Jahr 2024 beziehen sich mehr oder weniger auf Israel. Dabei ist keine Kritik gegen die israelische Regierung gemeint, sondern beispielsweise Parolen, die das Existenzrecht des Staates in Frage stellen oder sogar ganz ablehnen. Die Recherchestelle spricht in diesen Fällen vom sogenannten "israelbezogenem Antisemitismus".

Ein Schwerpunkt dieser Vorfälle sind laut dem Bericht antiisraelische Versammlungen oder Demonstrationen. Besonders viele Fälle - nämlich 845 - wurden 2024 allein in der Landeshauptstadt München registriert.