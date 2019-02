So kämpft der bayerische Staat gegen Antisemitismus

Vor der jüdischen Schule wacht die Polizei und vor der internistischen Praxis von Joseph Schuster in der Würzburger Innenstadt steht ebenfalls ein Polizeiauto. Denn der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland ist einer der gefährdetsten Persönlichkeiten - elektronische Rundum-Überwachung und ständiger Personenschutz sind für ihn normal. Alltäglicher Antisemitismus, vor allem die Anfeindungen im Netz, können dadurch aber nicht verhindert werden.

Justiz will klare Zeichen gegen Antisemitismus setzen

Deshalb hat die bayerische Justiz seit vergangenem Sommer Antisemitismus-Beauftragte bei den Generalstaatsanwaltschaften in Bamberg, Nürnberg und München installiert, die potenziellen Straftätern signalisieren: Antisemitismus wird geahndet. "Für alle Jüdinnen und Juden in Bayern wollten wir das klare Signal senden: Die Justiz steht fest an eurer Seite und ihr könnt euch zu hundert Prozent auf uns verlassen", betont der Münchner Oberstaatsanwalt Andreas Franck. Bei antisemitischen Straftätern gibt es, so Franck, auch keine Opportunitätseinstellungen, wie beispielsweise bei Ladendiebstählen etwa, bei denen nach Opportunität wegen Geringfügigkeit oder geringer Schuld das Verfahren eingestellt wird.

150 antisemitische Straftaten pro Jahr

Im Bereich der Generalstaatsanwaltschaft München hat sich die Zahl der antisemitischen Straftaten seit 2015 mehr als verdoppelt, von 24 auf 51 im Jahr 2017. Bayernweit zählte die Polizei zuletzt insgesamt etwa 150 Straftaten mit antisemitischen Motiven.

Jüdinnen und Juden sehnen sich nach Normalität

Eva Ehrlicher, eine agile Münchner Rentnerin, macht nicht nur Führungen durch die Synagoge, sie arbeitet von ihrer Wohnung auch für Hagalil, das größte jüdische Online-Magazin in deutscher Sprache. Sie fühlt sich sicher in der bayerischen Hauptstadt, aber sie hat viele jüdische Freunde, "die echt auf gepackten Koffern sitzen und sagen: Wenn es schlimm ist, gehen wir nach Israel." Was sich Eva Ehrlicher aber selbst für Bayern wünscht, ist mehr Normalität. "Wenn man einfach so leben könnte, dass die Leute mit Kippa auf die Straße gehen könnten, mit Davidstern, ohne irgendwie blöd angeredet zu werden."