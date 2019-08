Angesichts der jüngsten antisemitischen Vorfälle setzt Bayerns Antisemitismus-Beauftragter Ludwig Spaenle (CSU) auf Präventionsarbeit. So solle mehr proaktiv über jüdisches Leben im Freistaat gesprochen werden und nicht nur dann, wenn es zu Übergriffen auf jüdische Mitbürger gekommen sei, sagte Spaenle in München. Hier sei vor allem die Bildungsarbeit gefordert. Zudem sprach er sich für eine "Kultur des Hinschauens" aus. Bürger sollten sich einmischen, wenn dumme Bemerkungen von der Art "man wird doch wohl noch sagen dürfen" gemacht würden. Solche und andere Attacken seien Angriffe auf die gesamte Gesellschaft.

Gemeinsam gegen Antisemitismus

Spaenle wünscht sich eine Allianz gegen Antisemitismus. Er nennt das "Kaskadenmodell". Das bedeutet: Angefangen bei der Regierung möchte er über Verbände und Organisationen aus Arbeitswelt und Zivilgesellschaft möglichst viele Menschen in Bayern erreichen. Als Grundlage nennt Spaenle die Antisemitismus-Definition der Internationalen Holocaust Erinnerungsallianz.

Klare Antisemitismus-Definition

Demnach ist Antisemitismus eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Er richte sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen oder religiöse Einrichtungen.

Nachdem die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung diese Definition bereits angenommen haben, hat sie Spaenle nun rund 90 Vereinen und Verbänden in Bayern vorgelegt. Knapp 60 von ihnen, darunter der Bayerische Landesverein für Heimatpflege, die Landeszentrale für neue Medien oder der Bayerische Jugendring, haben bereits reagiert und die Definition angenommen. "Das besondere ist", sagte Spaenle in München, "dass wir zum ersten Mal eine Region, ein Bundesland im gesellschaftlichen Prozess zu durchdringen versuchen, um über jüdisches Leben zu sprechen."

In der Mitte unserer Gesellschaft leben Juden, so Spaenle, und es sei wichtig, deutlich zu machen, "dass wir ganz klar Position beziehen mit wichtigen gesellschaftlichen Kräften, die sich eben an die Seite von Jüdinnen und Juden stellen."

In München waren kürzlich ein Rabbiner und seine beiden Söhne nach dem Besuch einer Synagoge beleidigt und einer von ihnen bespuckt worden.

