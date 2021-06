Bayern will Kampf gegen Antisemitismus intensivieren

Bayern will den Kampf gegen Antisemitismus intensivieren und hat am Mittwoch einen entsprechenden Antrag bei der Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminister gestellt. Das teilte das Ministerium dem BR im Vorfeld der Konferenz mit, der entsprechende Antragstext liegt dem BR vor.

Demnach fordert Bayern ein entschlossenes Vorgehen der Staatsanwaltschaften. Antisemitismus müsse erkannt und entschlossen bekämpft werden. Zudem schlägt Bayern eine Grundsatzerklärung der Justizministerinnen und Justizminister vor, wonach die Verfolgung antisemitischer Straftaten grundsätzlich im öffentlichen Interesse liege. Verweisungen auf den Privatklageweg und Einstellungen wegen Geringfügigkeit sollen nur noch in Ausnahmefällen in Betracht kommen.

Strafverfolgung bei antisemitischen Inhalten

Von der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht fordert Bayern in seinem Antrag, für die Tatbestände der Beleidigung, der üblen Nachrede und der Verleumdung eine Möglichkeit der Strafverfolgung von Amts wegen sowie erhöhte Mindeststrafen zu prüfen, wenn ein rassistischer, fremdenfeindlicher, antisemitischer oder sonstiger menschenverachtender Inhalt vorliegt.

Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich betonte in der Pressemitteilung seines Ministeriums: "Wir tragen in Deutschland eine besondere Verantwortung, den Judenhass an den Rändern, in der Mitte der Gesellschaft und unter Zuwanderern zu erkennen, zu benennen und zu bekämpfen."

Soll Kampf gegen Judenhass in die Verfassung?

Ähnlich äußerte sich auch der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU). Aus seiner Sicht soll der Kampf gegen Judenhass in der Verfassung verankert werden. "Ich schlage vor, dass wir das Thema Schutz jüdischen Lebens und Bekämpfung von Antisemitismus in die bayerische Verfassung und auch das Grundgesetz aufnehmen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund seiner Forderung seien "enorme antisemitische Ausbrüche gegen Deutsche jüdischen Glaubens", sagte der ehemalige bayerische Kultusminister. Darum müsse die Politik nun ein Zeichen setzen, forderte er. "Wir müssen deutlich zeigen, dass das "Nie wieder" Staatsraison ist."

Spaenle: Antisemitische Vorfälle haben sich mehr als verdreifacht

In Brandenburg und Hamburg sei die Diskussion um die Aufnahme des Kampfes gegen Antisemitismus in die jeweiligen Landesverfassungen schon weit gediehen, sagte Spaenle. Bayern sollte da aus seiner Sicht folgen - und der Bund mit dem Grundgesetz ebenso.

Nicht nur der Anschlag auf die Synagoge in Halle und antisemitische Vorfälle bei Demonstrationen gegen Israels Palästinenser-Politik, sondern auch Zahlen aus Bayern bestärken ihn in der Forderung. Denn die Zahl antisemitischer Straftaten im Freistaat hat sich zwischen 2013 und 2020 mehr als verdreifacht.