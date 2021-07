Antisemitischer Angriff in München: Schläger muss vor Gericht

Am 15. Mai 2021 hat ein Mann einen 33- jährigen Berliner an der Münchner Frauenkirche attackiert. Jetzt muss der mutmaßliche Schläger vor Gericht. Ihm wird vorsätzliche Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen, so die Staatsanwaltschaft München.

Käppi für Kippa gehalten

Der 44- Jährige aus dem Landkreis Starnberg hatte dem 33-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach Polizeiangaben war der Mann weder jüdischen Glaubens noch trug er eine Kippa. Der "Bild" sagte der Mann, für einen antisemitischen Angriff reiche es wohl, dass er mein Käppi für eine Kippa hielt.

Der Berliner hatte eine blutenden Wunde an der Lippe erlitten und war zu Boden gegangen. Der 44-Jährige hatte sich dann auf sein Opfer gesetzt und ihm die Finger in den Mund gesteckt. Dabei soll er laut eine Beleidigung mit antisemitischem Inhalt gerufen haben.

OB Reiter hatte antisemitischen Angriff "aufs Schärfste" verurteilt

Die Anklage wurde laut Staatsanwaltschaft bereits Mitte Juni erhoben. Der Beschuldigte ist polizeibekannt: Erst wenige Monate vorher war er wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen bestraft worden.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat nach dem gewalttätigen Übergriff am 15. Mai 2021 in München jegliche antisemitischen Angriffe "aufs Schärfste" verurteilt. "Mein Mitgefühl gilt dem Verletzten und ich wünsche ihm schnelle und vollständige Genesung", sagte Reiter im Mai. Worte führten zu Taten, mahnte Reiter anlässlich des Vorfalls. "Jeder Einzelne von uns ist aufgefordert nicht wegzuschauen, sondern sich klar von antisemitischer Hetze zu distanzieren," so der Münchner Oberbürgermeister.