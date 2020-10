Antisemitische Schilder an Geschäften im Landkreis Ebersberg

An mehreren Geschäften im Landkreis Ebersberg sind seit dem Wochenende volksverhetzende Schilder angebracht worden. Das erste, laut Polizei etwa DIN A5 große, laminierte Schild mit einem antisemitischen Text war vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Lebensmittelgeschäft in Grafing bei München fixiert worden. Eine Passantin hatte das Schriftstück bemerkt und die Polizei verständigt.

Täter befestigt weitere Schilder in Grafing und Glonn

Am Mittwochfrüh wurde - wieder in Grafing - ein gleichartiges Schild im Eingangsbereich eines anderen Lebensmittelmarktes festgestellt. Es muss in der Nacht dort angebracht worden sein. Beide Tatorte sind nur wenige Minuten zu Fuß voneinander entfernt. Bekannt ist inzwischen auch ein dritter Fall an einem Einzelhandelsgeschäft am Marktplatz von Glonn, das ebenfalls im Landkreis Ebersberg liegt. Hier wurde das Schild aber von einer unbekannten Person entfernt.

Polizei analysiert Schilder und sucht Zeugen

Die beiden sichergestellten Hetzschriften aus Grafing werden jetzt kriminaltechnisch auf Täterspuren untersucht. Wer hinter den Aktionen steckt, ist bislang völlig unklar, auch warum der Täter oder die Täterin gerade diese Geschäfte ausgewählt hat. Die Kriminalpolizei Erding sucht für ihre Ermittlungen Zeugen.