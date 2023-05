Antisemitische E-Mails an Institutionen in München geschickt

Jüdische Einrichtungen in München haben E-Mails mit antisemitischem und rechtsmotiviertem Inhalt erhalten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, enthielten die Schreiben auch "abwertende und volksverhetzende Äußerungen sowie Beleidigungen". Die Mail ging demnach am 21. April bei den Einrichtungen ein. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte, war sie an mehrere Einrichtungen mit jüdischem Hintergrund adressiert, darunter auch eine Synagoge.

Offenbar ein Mehrfachtäter

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Urheber ein 37-jähriger Mann aus Berlin. Dieser sei bereits mehrfach einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es in der Mitteilung von Montag. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Volksverhetzung und Bedrohung erstattet. Die Polizei stufte die Tat außerdem als staatsschutzrelevantes Delikt ein.

RIAS: Antisemitische Hetze auch in Bayern

Der vom bayerischen Sozialministerium unterstützte Verein RIAS hat in seinem vor kurzem vorgestellten Jahresbericht antisemitische Vorfälle in Bayern dokumentiert. Die Zahl der Versammlungen, auf denen antisemitische Inhalte präsentiert wurden, ist demnach stark angestiegen: von 119 im Jahr 2021 auf 161 im Jahr 2022.

Besonders gravierend nennt der Bericht das Geschehen in der Silvesternacht zum 1. Januar 2023. Damals soll 22-Jähriger versucht haben, die ehemalige Synagoge im oberfränkischen Ermreuth in Brand zu setzen. Gegen den Mann hat die Generalstaatsanwaltschaft München nun Anklage erhoben.

Mit Informationen von dpa.