Antisemitisch motivierte Straftaten haben zugenommen

Sachbeschädigung, körperliche Gewalt, Beleidigung bis zur Morddrohung: 219 Fälle antisemitisch motivierter Straftaten hat das Bayerische Landeskriminalamt im vergangenen Jahr gezählt. Zum Vergleich: 2017 waren es 148, im Jahr zuvor 181 Fälle. Der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung, Ludwig Spaenle, CSU, ist von diesen Zahlen nicht überrascht.

"Wir haben eine gewisse Grundstruktur in diesem Lande, die antisemitisch denkt, und das leider auch in Taten umsetzt. Aus meiner Überzeugung spielt dabei auch das Internet, das digitale Nirvana eine Rolle." Ludwig Spaenle (CSU), Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung

In der Kriminalstatistik des Bayerischen Landeskriminalamts tauchen nur strafrechtlich relevante Taten auf, die auch angezeigt wurden. Studien zufolge sind das aber ohnehin nur rund 20 Prozent der Fälle. Dennoch steigen die Zahlen in den letzten Jahren.

Antisemitismus in allen Bereichen der Gesellschaft

Schwerpunkte sieht Spaenle im rechtsextremen – rassistischen Spektrum, aber auch im linksextremen Milieu, das das Existenzrecht Israels teilweise grundsätzlich infrage stelle. Darüber hinaus sehe er einen muslimisch islamistisch motivierten Antisemitismus und es gebe auch einen so genannten sekundären Antisemitismus in allen Bereichen der Gesellschaft – auch in der Mitte.

Täter vor allem männlich und mit deutschem Pass

Laut Kriminalstatistik sind die Täter vor allem männlich – und sie haben einen deutschen Pass. Ein Großteil der Taten wird dem rechten politischen Spektrum zugeordnet. Experten allerdings kritisieren das: denn wurde kein Täter ermittelt, werden antisemitische Straftaten quasi automatisch diesem Milieu zugeschrieben.

Kritik an der Statistik, ungelöste Fälle rechtsaußen zu verorten

Laut Benjamin Steinitz von der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus ist die Ursache dafür in der deutschen Geschichte zu sehen: Antisemitismus werde hierzulande fast ausschließlich mit nationalsozialistischem Gedankengut verknüpft. Doch das Problem nur rechtsaußen zu verorten, damit mache man es sich zu leicht. Aus Steinitz' Sicht müsse das geändert werden.

Ähnlich hatte sich auch schon der unabhängige Expertenrat Antisemitismus der Bundesregierung ausgesprochen. Ludwig Spaenle sieht die Problematik – will aber noch abwarten. Er erhofft sich vor allem Erkenntnisse aus einer Meldestelle für antisemitische Vorfälle, die nach dem Vorbild der Berliner Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus derzeit in München entsteht.

Meldestelle in München

Anfang April soll die Meldestelle für antisemitische Vorfälle in München ihre Arbeit aufnehmen. Möglicherweise, so Spaenle, müsse man aus den Erfahrungen dort dann auch politische Schlüsse für die Erstellung der Kriminalstatistik ziehen.