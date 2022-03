Antilopen, Wildpferde, Büffel: Nachwuchs im Tiergarten Nürnberg

Urwildpferde als Rasenmäher

Bereits Mitte Februar kam ein kleiner Przewalski-Hengst zur Welt. Die Herde ist damit auf zwölf Tiere angewachsen. Die Przewalski- oder auch Urwildpferde sind die Vorfahren aller Hauspferderassen. Lange Zeit galten sie in der Natur als ausgerottet. Durch Nachzuchten in Zoos und erfolgreiche Auswilderungsprojekte konnte die Art erhalten und wieder angesiedelt werden. Der Tiergarten Nürnberg unterstützt ein Przewalkski-Projekt in der Wüste Gobi. Und im Tennenloher Forst bei Erlangen beweiden seit fast 20 Jahren dort Przewalski-Pferde aus dem Tiergarten Nürnberg und dem Münchner Tierpark Hellabrunn die offenen Sandlebensräume dort.

Nur noch wenige Dutzend Tiere in der Natur

Von der Mendesantilope leben nur noch wenige Dutzend Tiere in der Natur. Anfang Februar kam in Nürnberg ein kleiner Bulle zur Welt. Der Tiergarten hält damit neun Tiere dieser stark gefährdeten Art. Deren natürlicher Lebensraum sind die Wüsten und Halbwüsten Nordafrikas. Vor knapp zwei Jahren hat der Tiergarten die Anlage der Mendesantilopen aufwendig umgestaltet. Dabei entstand eine Gemeinschaftsanlage mit den ebenfalls vom Aussterben bedrohten Somali-Wildeseln. Beide Tierarten kommen in ähnlichen Lebensräumen vor und können deshalb gut zusammen gehalten werden.