Antilopen: Nachwuchs auf langen Beinen im Tiergarten Nürnberg

Die Hirschziegen- und die Nilgauantilopen kommen ursprünglich in Indien, in Nepal und in Pakistan vor. Im Nürnberger Tiergarten teilen sie sich ein Gehege neben dem Steinbockfelsen. Die beiden Hirschziegenantilopen sind am 9. und am 18. August zur Welt gekommen. Bei den Nilgauantilopen sind am 31. Juli Zwillinge geboren. "Bereits kurz nach ihrer Geburt standen die vier Jungtiere sicher auf den Beinen und folgten ihren Müttern", teilt der Tiergarten mit.

Beliebte Beutetiere für Wolf, Tiger und Löwen

Die Hirschziegenantilopen bewohnen in kleinen Herden hauptsächlich Graslandschaften. Der Leitbock hat die längsten Hörner und die dunkelste Färbung. "Hirschziegenantilopen können über lange Distanzen schnell laufen und so vielen Fressfeinden entkommen", sagt Jörg Beckmann, stellvertretender Direktor des Tiergartens. Sie gehören zum Beispiel zum Beutespektrum des Indischen Wolfs "Nilgauantilopen werden regelmäßig von Tigern aber auch von Asiatischen Löwen erbeutet. Beide Arten sind in ihrem Verbreitungsgebiet wichtige Beutetiere für Raubtiere und erfüllen damit eine zentrale Funktion im Ökosystem", so Beckmann.