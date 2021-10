Nach BR-Bericht: Antikörpertests für Menschen im Kreis Altötting

Die stark mit der Chemikalie PFOA belasteten Menschen im Landkreis Altötting können ihr Blut demnächst auf Antikörper gegen das Coronavirus untersuchen lassen. Das Gesundheitsministerium reagiert damit auf Berichte des Bayerischen Rundfunks von Dienstag, wonach eine PFOA-Belastung zu einer geringeren Antwort des Immunsystems auf Impfungen führen könnte. Auf BR-Anfrage kündigte das Ministerium nun an, die Antikörper-Tests im Rahmen des nächsten Blutmonitorings anzubieten.

Blutmonitoring wird ausgeweitet

Das geplante Blutmonitoring werde ausgeweitet, schreibt ein Sprecher des bayerischen Gesundheitsministeriums auf BR-Anfrage. Den Probanden würden dabei auch Antikörperbestimmungen angeboten. Ursprünglich sollte bei den Tests lediglich die Chemikalien-Belastung im Blut der Bewohnerinnen und Bewohner bestimmt werden. Gleichzeitig weist Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) darauf hin, dass es keine Belege gebe, dass die Corona-Schutzimpfung aufgrund einer PFOA-Belastung weniger wirksam wäre.

Zeitpunkt der Untersuchungen noch unklar

Unklar ist, wann die Untersuchungen durchgeführt werden. Voraussichtlich 2022, hieß es noch vor einigen Tagen vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die Landtags-SPD und Bürgerinitiativen in der Region machen sich seit Längerem für einen früheren Termin stark.

Dem schließt sich nun auch die CSU-Fraktion an. Spätestens Anfang des kommenden Jahres sollten die Tests angeboten und die Kosten übernommen werden, fordert der Altöttinger Abgeordnete Martin Huber. Alle Menschen sollen sicher sein, dass ihr Corona-Impfschutz ausreicht, so Huber. Er will seine Forderung am Vormittag in der Sitzung des Umweltausschusses im Landtag vorbringen. Der Zeitpunkt ist günstig: Das Landesamt stellt dort heute seinen Jahresbericht vor.

Wasser war jahrzehntelang mit Chemikalie PFOA verunreinigt

Die Chemikalie PFOA war im Landkreis Altötting jahrzehntelang produziert worden und hatte über das Trinkwasser das Blut vieler Menschen verunreinigt. Der Stoff kann hohe Cholesterin-Werte sowie Krebs verursachen. Der BR hatte am Dienstag über Studien berichtet, wonach eine hohe Belastung mit dem Stoff möglicherweise die Produktion von Impfantikörpern verringert.