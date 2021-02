Antikörper-Medikament bei Corona-Patienten in Franken eingesetzt

Der Patient, der wegen eines Herzinfarkts ins Klinikum Bayreuth eingeliefert worden ist, sei zufällig Corona-positiv getestet worden, sagte der Chefarzt der Intensivmedizin Prof. Dr. Jörg Reutershan. Ihm zufolge zeigte der Patient keine Symptome an der Lunge. Der Mann aus Bayreuth ist der erste Patient in Franken, von dem bekannt ist, dass er mit dem Antikörper-Medikament behandelt wurde.

Patient vorerst ohne schweren Corona-Verlauf

Nach der Infusion der Antikörper habe der Patient einen Tag auf der Intensivstation verbracht und konnte einen Tag später auf die Normalstation verlegt werden. Daraus könne man aber nicht schließen, dass die Antikörper Wunder vollbringen würden, sagte der Chefarzt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Zumindest aber hätte der Patient vorerst keinen schweren Corona-Verlauf entwickelt.

Antikörper-Einsatz ist Einzelfallentscheidung

Das Bundesgesundheitsministerium hat 200.000 Antikörper-Dosen für rund 400 Millionen Euro beim Pharmakonzern Roche und dessen Partner Regeneron eingekauft. Die beiden Antikörper-Medikamente Bamlanivimab und der Antikörpercocktail Casirivimab/Imdevimab sind in der Europäischen Union noch nicht zugelassen. Sie gäben jedoch Anlass zur Annahme, dass einzelne Covid-19-infizierte Patienten mit dem Risiko eines schweren Verlaufs von einer Behandlung profitieren könnten, so ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums auf BR-Anfrage. In Deutschland muss der behandelnde Arzt individuell Nutzen gegen Risiko abwägen und über den Einsatz dieser Antikörper-Medikamente im Einzelfall entscheiden.

Uniklinikum Erlangen für die regionale Versorgung zuständig

Das Universitätsklinikum Erlangen hat vor wenigen Tagen eine erste Charge der Antikörper-Medikamente für an Covid-19-erkrankte Patienten erhalten. Insgesamt handelt es sich um 15 Dosen, die beim Einsatz per Infusion verabreicht werden. Diese Dosen sollen nach Bedarf für Patienten in ganz Mittel- und Oberfranken eingesetzt werden. Im BR-Interview erklärte der Direktor der Medizinischen Klinik, Prof. Dr. Mario Schiffer, dass am Uniklinikum Erlangen die Antikörpermedikamente bei ausgewählten Patienten eingesetzt werden, von denen bekannt sei, dass sie kein eigenes Immunsystem mehr haben. Diese könnten daher keine adäquate Immunantwort gegen das Covid-19-Virus aufbauen. Ob, bei wie vielen und wann im Uniklinikum Erlangen Patienten diese Antikörpermedikamente verabreicht bekommen haben, bleibt offen. Hierzu werde sich die Klinikleitung auch in Zukunft nicht äußern, hieß es auf BR-Nachfrage.

Arzneimittelexperte kritisiert den Kauf des Medikaments

Krebserkrankte, Patienten mit Herz-Kreislauf-Problemen, Diabetiker, Übergewichtige – sie könnten mit dem Antikörper-Medikament präventiv behandelt werden, um einen schweren Corona-Erkrankungsverlauf zu verhindern. So ist die Datenlage einer Studie mit vergleichsweise wenigen Probanden aus den USA. Konkreter wird es aktuell nicht. Genau das kritisieren nicht nur Mediziner, sondern auch der Arzneimittelexperte Prof. Dr. Fritz Sörgel aus Heroldsberg. Der Forscher hat mehr als 300 Studien zur Wirksamkeit von Medikamenten erstellt. Laut Sörgel brauche es "beinahe hellseherische Kräfte, um zu wissen, wer für diese Antikörper-Medikamente in Frage kommt". Außerdem bekämen nur die Uni-Kliniken Antikörpermittel. Und nur dort dürfe über deren Einsatz entschieden werden. Damit sei das Personal zusätzlich belastet, kritisiert der Experte. Die für diese Mittel in Frage kommenden Corona-Risikogruppen, so Sörgel weiter, könnten wie in den USA von mobilen Teams vor Ort behandelt werden, um die Kliniken zu entlasten. Aus seiner Sicht sind die Antikörpermittel nur unsicher wirksam.

Forderung: Arzneimittel für Studie sichern

Der Institutsleiter befürchtet, dass das "öffentlich teils als Wundermittel dargestellte Mittel" nicht hält, was es verspricht. Sollte die Wirksamkeit der Antikörper-Medikamente kaum oder gar nicht nachgewiesen werden können, seien andere zukünftige Antikörperarzneistoffe, die gut erforscht würden, in ihrem Image beschädigt, meint Sörgel. Für den Arzneimittelexperte sei wichtig, die Daten aller bundesweit 200.000 verabreichten Dosen der Antikörpermittel zu sichern, und für eine Studie zusammenzutragen.

Kritik auch aus Tübingen

Harsche Kritik hatte vor kurzem auch der Chefinfektiologe des Uniklinikums Tübingen, Peter Kremsner, an der Bestellung von 200.000 Dosen monoklonaler Antikörper zur Behandlung von Corona-Kranken durch die Bundesregierung geäußert. "Sie sehen mich verdutzt, ich kann es kaum fassen", sagte er dazu. Die Antikörper seien seines Wissens nicht in der EU zugelassen und "wir sollen das hier kriegen." Bisher verfügbare Daten zur Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit sind seiner Ansicht nach nicht aussagekräftig. "Ich werde das sicher nicht verwenden", schloss Kremsner.