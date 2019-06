Antikes Verfahren: Frankenwein, in der Amphore gereift

Bild

Premiere in Veitshöchheim: An der Landesanstalt für Weinbau wird am Vormittag ein ganz besonderer Silvaner verkostet: der Jahrgang 2018, ausgebaut - wie in der Antike - in einer Tonamphore. Das Gefäß war mit 900 Kilogramm Weintrauben befüllt worden.

