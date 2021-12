Antigen-Schnelltests in Bayern derzeit knapp

Seit die Corona-Regeln in Bayern verschärft wurden, steigt auch die Nachfrage nach Antigentests. Schließlich brauchen nun auch Geimpfte und Genesene einen negativen Nachweis, wenn sie zum Beispiel ein Konzert besuchen, ins Schwimmbad gehen oder in den Zoo wollen. Zudem gilt in Bussen und Bahnen sowie am Arbeitsplatz die 3G-Regel – alle die nicht geimpft oder genesen sind, brauchen also einen Test.

Teststationen der Johanniter in Bayern: Nachfrage stark gestiegen

An allen Teststationen der Johanniter in Bayern haben sich die Anfragen laut eigener Aussage deutlich erhöht. In Schwabach in Mittelfranken etwa seien in der ersten Novemberwoche rund 370 Tests durchgeführt worden, dann sei die Nachfrage bis Ende November auf ca. 2.200 Tests gestiegen. In München habe der Wochendurchschnitt vor dem 13. November bei ca. 160 Tests pro Teststelle gelegen, vergangene Woche seien es dann ca. 1.105 Testungen gewesen.

Aktuell seien noch genügend Schnelltests in den Depots, wie es von den Johannitern Anfang der Woche hieß. Allerdings gebe es regionale Unterschiede bei den Teststellen: Im Allgäu zum Beispiel sei die Lage gut, in München etwas angespannter, aber gesichert. Die Kollegen in Mittelfranken stellen fest, dass die Lage schwieriger sei als vor drei Wochen. Insgesamt könne man sagen, dass es im Moment noch keine Probleme gebe mit dem Nachschub an Tests, sagte eine Johanniter-Sprecherin dem BR. Allerdings könne es in zwei bis drei Wochen zu Engpässen kommen.

An allen Teststationen sollten zudem Termine frühzeitig vereinbart werden. Denn sie seien schnell ausgebucht und kurzfristig meist nicht verfügbar. Wer ohne Termin kommt, werde in der Regel nicht weggeschickt, müsse sich aber auf längere Wartezeiten gefasst machen. Leider müssten auch Menschen mit Termin zum Teil mit Wartezeiten rechnen.

Landkreis München: Selbsttests sind Mangelware

Von langen Schlangen vor seiner Apotheke im oberbayerischen Ismaning berichtet auch Dr. Peter Aurnhammer, Sprecher des Apothekerverbands im Landkreis München. Die Vergütung für die Tests sei im Juli reduziert worden, deshalb seien viele Kollegen ausgestiegen. Viele hätten gesagt, dass es sich bei einer reduzierten Vergütung nicht mehr rechne, extra Mitarbeitende kommen zu lassen.

Auch Selbttests seien absolute Mangelware. Aurnhammer sagt, er bekommt teilweise Anfragen aus Nordbayern von Angestellten aus Arztpraxen, die versuchen, Tests zu bekommen. Er selber habe sich zwar rechtzeitig um große Mengen gekümmert, aber wenn er jetzt bei seinem Großhandel anrufen würde und nach Tests fragt, "dann lacht der mich aus; die haben schon seit Wochen nichts mehr", sagt Aurnhammer. Es sei eine "echte Herausforderung" an Tests zu kommen. Dementsprechend habe sich sein Einkaufspreis auch verfünffacht in den vergangenen drei Wochen.

Nürnberg: Testzentren arbeiten im Akkord

Die Testzentren seien gut ausgelastet, sagte Brigitte Lischka, Geschäftsführerin des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Nürnberg schon Anfang der Woche. Allein im Schnelltestzentrum in der Sulzbacher Straße seien rund 500 Tests am Tag mittlerweile die Regel. Gerade in den Stoßzeiten – etwa morgens – gebe es dann Warteschlangen. "Zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde kann im Maximum schon passieren", so Lischka. In so einem Fall steuere man die Kapazitäten des Testzentrums aber so gut wie möglich nach.

Weil flächendeckend viel auf das Coronavirus getestet wird, drohen den Schnelltestzentren möglicherweise bald die Tests auszugehen. "Wir merken auch Lieferschwierigkeiten", so Brigitte Lischka vom BRK in Nürnberg. Die Lieferanten hätten bereits signalisiert, dass es zu Problemen kommen könnte. "Der Markt verknappt sich gerade ganz schnell", sagte die Nürnberger BRK-Geschäftsführerin dem BR.

So sei etwa unklar, ob die Bestellungen pünktlich und in vollem Umfang bei den Testzentren ankommen würden. Im Moment könne man sich noch aus eigenen Lagerbeständen bedienen, meinte Lischka. So habe man beim BRK in Nürnberg aktuell einen Vorrat von rund 20.000 Schnelltests. Das reiche auf jeden Fall für "die nächsten vier Wochen".

In niederbayerischen Hotspots: Corona-Selbsttests rar

In Landkreisen mit hohen Inzidenzzahlen - wie zum Beispiel in Freyung-Grafenau und Passau – gibt es derzeit einen Run auf Corona-Selbsttests. Nicht nur in Drogeriemärkten, auch in Apotheken gibt es nicht mehr genug – und die Preise explodieren.

"Wir Apotheker fühlen uns wie auf dem Basar. Im Moment erleben wir mit den Tests das, was wir von den Masken aus dem letzten Jahr kennen", sagte Stefan Burgstaller, Apotheker-Sprecher für Stadt und Landkreis Passau, zu Beginn der Woche dem BR. Die Preise haben sich im Einkauf demnach in den vergangenen Wochen verdreifacht, was zur Folge habe, dass Tests in Apotheken derzeit bis zu fünf Euro kosten würden – sofern es überhaupt welche gebe.

Der Andrang auf Corona-Tests ist im Corona-Hotspot Freyung-Grafenau deutlich gestiegen. Im November wurden tausend Tests mehr gemacht als noch im Oktober, nämlich rund 3.500 PCR- und 7.200 Schnelltests. Anders als im Verkauf reicht aber hier das Material zum Testen, heißt es auf Nachfrage im Landratsamt.

Genug Tests in Würzburg

Die Testkapazitäten in Würzburg sind um 30 Prozent hochgefahren worden: Neben den sieben Apotheken und 18 weiteren Leistungserbringern in Würzburg Stadt, bieten elf Apotheken im Landkreis und 13 weitere Leistungserbringer PCR- und Antigen-Schnelltests an. Außerdem unterhält das Landratsamt Außenteststellen in Ochsenfurt, Üttingen und am Heuchelhof. "Wir haben Schnelltests vorrätig und können den Bedarf ausreichend bedienen", sagte Nina Opfermann, Leiterin der Corona-Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt Würzburg, Anfang der Woche.

PCR-Tests seien ohnehin kein Problem, auch die Laborkapazitäten seien ausreichend. Schulen seien vollständig ausgestattet, da habe es bislang keine Probleme oder Engpässe gegeben. Ab dem 6.12. wolle man PCR-Pooltestungen in Kitas einführen.

Keine Probleme bei Tests für Schulen

Weil in Supermärkten, Apotheken und Drogerien nicht mehr viele Tests vorrätig sind, sind einige Läden inzwischen angehalten, je nach Lagerbestand selbst den Verkauf zu rationieren, so zumindest hält es die Drogeriemarkt-Kette Dm. Eine zentrale Rationierung von oben gebe es nicht, sagte ein Sprecher dem BR. Die Online-Bestellung könne vorübergehend schon mal ausgesetzt sein, bis wieder Nachschub da sei.

Die Selbsttests für die Schulen werden zentral vom Freistaat eingekauft. "Wir haben für den Schulbereich ausreichend Tests zur Verfügung", sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums Anfang der Woche. Aus einigen Landkreisen ist zu hören, dass sich viele Schulen einen gewissen Vorrat angelegt haben, der für ein bis zwei Monate reicht.

Containerschiffe aus China stehen oft im Stau

Wie lange es dauern wird, bis die Nachfrage nach Schnelltests wieder komplett gedeckt werden kann, hängt auch von China ab. Denn von dort kommen die meisten der hier zugelassenen Schnelltests. Und dort gibt es ganz allgemein einen Engpass für die Containerschiffe, die stehen oft in den Häfen im Stau. Ein Sprecher von Sanacorp, dem Großhändler für die deutschen Apotheken, sagte dem BR, dass China wohl genügend Schnelltests herstelle, sie aber momentan nicht schnell genug liefern könne.