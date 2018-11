06.11.2018, 15:01 Uhr

Antibiotika und Tierzucht: Arzneimittel im heimischen Fisch?

Überall werden in Bayern nun die Teiche abgefischt. Bei heimischem Fisch vermuten Verbraucher eine heile antibiotikafreie Welt für die Fische, für Forellen und Karpfen etwa. Ist das wirklich so? Wir schauen in Oberfranken hinter die Kulissen.