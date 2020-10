Antibiotika-resistente Keime auf Neugeborenen-Intensivstation

Zwei verschiedene Antibiotika-resistente Keime hat das RoMed Klinikum in Rosenheim bei einer Routinekontrolle entdeckt - und zwar auf der Haut gleich mehrerer Frühchen. Die Kinder liegen auf der Neugeborenen-Intensivstation. Keines der Babys ist aber durch diese Keime infiziert oder zeigt Krankheitssymptome.

Ursache der Keimbesiedlung noch unbekannt

Dennoch, teilte eine Sprecherin der Klinik mit, seien unverzüglich Maßnahmen ergriffen worden, um der Ursache dieser Keimbesiedlung auf den Grund zu gehen und um die kleinen Patienten zu schützen. Dazu fand eine enge Abstimmung mit der Hygieneabteilung und dem Gesundheitsamt statt.

Aufklärung und Schutz der kleinen Patienten

Folgen des Keimfundes sind laut Sprecherin nun ein vorläufiger Aufnahmestopp auf der Neugeborenen-Intensivstation, umfassende Untersuchungen der Umgebung, die räumliche Trennung der Babys sowie die ausführliche Aufklärung der Patienten-Eltern und eine intensivierte Schulung des medizinischen und pflegerischen Personals. Im Klinikum würden jetzt also alle Anstrengungen unternommen, um eine Gefährdung der Patienten zu verhindern und um die möglichen Ursachen zu identifizieren.

Station für Frühchen

In allen Perinatalzentren Deutschlands werden laut Klinikum Rosenheim immer wieder solche Keimhäufungen beobachtet. Meist treten dabei keine Krankheitssymptome auf. In solchen Fällen spreche man von einer Kolonisation, nicht von einer manifesten Erkrankung. Im Perinatalzentrum Südostbayern am Standort Rosenheim werden Neu- und Frühgeborenen ab dem Beginn der Lebensfähigkeit behandelt, also ab etwa der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche.