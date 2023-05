Antibiotika-Herstellung in Apotheken: Abhilfe oder Risiko?

Antibiotikasäfte für Kinder sind gerade in ganz Deutschland kaum zu bekommen. Das Bundesgesundheitsministerium hat kürzlich offiziell einen "Versorgungsmangel" festgestellt. Kinderärzte warnten in einem offenen Brief, der Mangel gefährde europaweit Kinder und Jugendliche. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) versprach darum Ende April: "Wir in Bayern lassen nichts unversucht, um die Lage zu verbessern."

Maßnahmen gegen Antibiotika-Mangel

Um den Versorgungsmangel einzudämmen, erlaubte Holetschek nicht nur vorübergehend die Einfuhr in Deutschland nicht zugelassener Antibiotikasäfte für Kinder. Zusätzlich erleichterte das Gesundheitsministerium die eigene Herstellung in Apotheken. "Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, um die Versorgung mit unentbehrlichen Arzneimitteln kurzfristig und unbürokratisch zu stabilisieren", so der CSU-Minister.

Die Landshuter Altstadt-Apotheke stellt seitdem eigene Antibiotikasäfte her. Apotheker Mathias Obermayr erklärt, momentan sei die größte Herausforderung überhaupt an Wirkstoffe zu kommen. "Wir machen es derzeit eben mit Tabletten, weil wir gar nicht an den Reinstoff kommen", so der Landshuter Apotheker.