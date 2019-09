Anti-Nobelpreis geht an Würzburger Professor

Mit dem "Ig-Nopelpreis" – für "ignoble", was übersetzt unwürdig heißt – werden jährlich kuriose Studien und Forschungen ausgezeichnet. Bei der Gala an der US-amerikanischen Eliteuniversität Harvard am vergangenen Freitag wurde der Würzburger Professor Fritz Strack für seine Forschung aus den 1980er-Jahren ausgezeichnet, nachdem diese widerlegt und anschließend wieder verifiziert worden war.

Menschen lächeln eher mit Stift zwischen den Zähnen

Fritz Strack von der Universität Würzburg erhielt den "Ig-Nobelpreis" in der Kategorie Psychologie für seine Forschungsarbeiten. Er hatte herausgefunden, dass es Menschen mehr zum Lächeln bringt und glücklicher macht, wenn sie einen Stift zwischen die Zähne nehmen. Getestet hat er das, indem er seinen Probanden Karikaturen vorgelegt hat. Seine These wurde 28 Jahre später widerlegt. Allerdings wurde das Experiment nicht identisch durchgeführt, sondern vor laufender Kamera. Eine weitere Forschungsgruppe hat sich diesem Phänomen erneut angenommen und erzielte ohne Kamera wieder die gleichen Ergebnisse wie Strack. Diese Unterschiede sorgten für die Nominierung des "Ig-Nobelpreis". Strack bedankte sich auf der Bühne mit einem Gedicht.

"Ig-Nobelpreis"

Der Anti-Nobelpreis soll nach Angaben de Veranstalter "das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren". Jährlich sind über 1.000 Zuschauer bei der Gala anwesend, unter ihnen auch tatsächliche Nobelpreisträger. Die Gala wird begleitet von Sketchen, bizarren Kurz-Opern und regelmäßig durch den Saal schießenden Papierfliegern. Die Gewinner erhalten eine jährlich wechselnde Trophäe und zehn Billionen des nicht mehr gültigen Simbabwe-Dollars. Die Anti-Nobelpreise standen in diesem Jahr unter dem Oberthema "Gewohnheiten".