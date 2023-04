Anti-Missbrauchs-Initiative demonstriert bei Gänswein-Lesung

Eine oberbayerische Initiative gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche hat vor einer Lesung des langjährigen päpstlichen Privatsekretärs Georg Gänswein im Wallfahrtsort Altötting demonstriert.

Demonstration bei Buchvorstellung Gänsweins

Bei der Buchpräsentation des ehemaligen Privatsekretärs Papst Benedikts, Georg Gänswein von "Nichts als die Wahrheit" versammelten sich unweit der Wallfahrts-Kapelle in Altötting rund zwei Dutzend Mitglieder verschiedener Initiativen, die die Aufarbeitung der Missbrauchsskandale fordern. Laut dem Veranstalter musste aus präventiven Zwecken der Sicherheitsdienst aufgestockt werden. Kurzzeitig war auch ein Streifenwagen der Polizei bei den Demonstranten auf dem Vorplatz des Kongresszentrums zu sehen. Die Demonstranten verhielten sich friedlich, es kam zu keinen Ausschreitungen.

Initiative "Sauerteig" dringt auf Missbrauchs-Aufklärung

Zu der Demonstration aufgerufen hatte die Initiative "Sauerteig" - eine Gruppe aus Garching an der Alz. Sie macht unter anderem den verstorbenen Papst Benedikt mitverantwortlich für Missbrauchsfälle im Fall Peter H. in Garching an der Alz und fordert mehr Aufklärung von Seiten der Kirche. Die Mitglieder der Gruppe verteilten am Samstag Flugblätter und betonten, "dass Joseph Ratzingers Wissen um den Missbrauch auch zur Wahrheit gehört", wie die Sprecherin der Initiative, Rosi Mittermeier, sagte.

Die Initiative fordert eine bessere Aufarbeitung von Fällen sexuellen Missbrauchs in der Kirche und höhere Entschädigungen für die Betroffenen: "Es ist Zeit für Entschädigungen, die dem wahren Ausmaß des Schadens gerecht werden." Mittermeier sagte: "Dass kirchlicher Kindesmissbrauch mit Wissen und Duldung der obersten Verantwortlichen bis hin zum Altpapst Benedikt geschah, ist inzwischen unzweifelhaft belegt und erschütternder Teil der Wahrheit."

Fall Peter H. beschäftigt das Landgericht Traunstein

Der oberbayerische Ort Garching an der Alz, aus dem die Initiative "Sauerteig" kommt, ist in der Debatte um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche besonders in den Fokus geraten, weil das Erzbistum einen verurteilten Wiederholungstäter dorthin versetzt hatte - und der Priester dort erneut Kinder missbrauchte.

Gänswein selbst entgegnete auf Nachfrage des BR bezüglich der Vorwürfe der Demonstranten, dass seiner Meinung nach bereits gründlich Aufklärung betrieben werde. Im Rahmen einer Zivilklage will sich das Landgericht Traunstein mit dem Fall Peter H. beschäftigen. Das Verfahren am Landgericht Traunstein wurde verschoben, weil noch nicht geklärt ist, wer nach Ratzingers Tod dessen Rechtsnachfolge antritt.

Gänswein selbst ließ sich bei den Demonstranten vor Beginn seiner Lesung nicht blicken. Es kam allerdings vereinzelt zu Streitgesprächen zwischen den Demonstranten mit Besuchern der Lesung. Einer von ihnen nannte die Demonstration eine "Unverschämtheit" und rief: "Schämt Euch!"

Gänswein plaudert aus dem Nähkästchen

Während seiner Buchpräsentation nannte der langjährige Privatsekretär des verstorbenen Papstes das Leben im Vatikan "ganz normal". Es sei ein Ort, an dem - wie überall sonst auch - "gearbeitet, gelacht wird, gegessen wird, Fehler gemacht werden". "Der Vatikan ist eine Welt wie überall", sagte Gänswein, nur die Kleidung sei anders ("Je höher man steigt, desto länger wird sie") - und "die Mauern nicht so dick, wie man meint". Allerdings sei jahrzehntelang um 22.00 Uhr und inzwischen um Mitternacht der letzte mit dem Auto befahrbare Eingang von der Schweizer Garde geschlossen worden. Wer später gekommen sei, habe klingeln müssen. "Dann wurde aufgeschlossen und das Nummernschild aufgeschrieben."

Der Vatikan sei "uralt", sagte Gänswein. "Also nicht nur die Mauern, auch die Leute." Und die dort sehr verbreitete "Freundlichkeit" sei das, was er dort am meisten schätze. "Man ist auf kleinem Gebiet international besetzt."