Anti-Corona-Demos in München und Kempten abgesagt

Gegner der Corona-Maßnahmen wollten heute etwa in Augsburg, Nürnberg und München protestieren. Auf der Münchner Theresienwiese sollte die angemeldete Anti-Corona-Demo um 15 Uhr beginnen. Über die Münchner Theresienwiese fegte kurz vor 15 Uhr aber ein starker Wind. "Wir wissen gerade nicht, was wir tun sollen", erklärten die Veranstalter auf der Bühne und sagten, momentan könne man nicht starten, die Sicherheit gehe vor. Zu dieser Zeit hatten sich bereits mehrere hundert Demonstranten auf dem Gelände versammelt. Als wenige Minuten später ein starker Platzregen über die Theresienwiese hereinbrach, wurde die Demo endgültig abgesagt. Mit einem Applaus bedankten sich die Demonstranten bei den Organisatoren. Alle verließen zügig das Gelände.

Polizei gut vorbereitet

Die Polizei verfolgte das gleiche Sicherheitskonzept wie bereits am vergangenen Samstag, teilte ein Polizeisprecher dem BR mit. Das Demo-Gelände war mit Sicherheitsband abgesperrt. Mehr als die 1.000 zugelassenen Demonstranten ließ die Polizei nicht durch. Bereits im Vorfeld ging die Polizei wegen des Wetters von weniger Demonstranten aus als in der letzten Woche. Am vergangenen Samstag versammelten sich zusätzlich zu den 1.000 zugelassenen Personen bis zu 2.500 weitere Demonstranten am Rand der Theresienwiese.

Rund 800 Polizisten waren an diesem Samstag im Einsatz - etwa 200 weniger als in der letzten Woche.

Extreme und bürgerliche Mitte demonstrieren gemeinsam

Die Polizei zeigte sich mit dem Einsatz vergangenen Samstag zufrieden. Auf der Kernversammlung wurden die Auflagen größtenteils eingehalten. Am Rand des Geländes standen jedoch viele Demonstranten, die nicht mehr aufs Gelände durften, dicht gedrängt. Demonstriert habe ein breites bürgerliches Spektrum mit Randgruppen wie Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern, Esoterikern sowie stadtbekannten Links- und Rechtsextremen, so die Polizei. Die überwiegende Masse der Demonstranten komme aber aus der bürgerlichen Mitte.

Rund 450 Demonstranten in Nürnberg

In Nürnberg wird unterdessen bei Regen und Wind demonstriert. Rund 450 Demonstranten haben sich versammelt, teilt die Polizei mit. Die Stimmung sei friedlich. 500 Personen waren zur Demo angemeldet.