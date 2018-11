Antennenbauer Kathrein streicht 250 Stellen in Rosenheim

Nach dem Entschluss im Februar, die Werke in Niederndorf bei Kufstein in Österreich und im tschechischen Bělá nad Radbuzou zu schließen, trifft es nun auch den Hauptsitz von Kathrein in Rosenheim.

Sozialverträgliche Lösungen für Mitarbeiter

In einer Pressemitteilung heißt es: "Gemeinsam mit Betriebsrat und IG Metall erarbeitet das Unternehmen derzeit sozialverträgliche Lösungen für betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Anfang 2019 vorgestellt werden sollen." Erst vor zehn Tagen hatte das Unternehmen mitgeteilt, den Bereich "Infotainment & Connectivity Solutions" zum 31. März 2019 einzustellen, was 38 Mitarbeiter in Rosenheim und Ulm betrifft.

Konzentration auf Kernkompetenz "Hochfrequenztechnik"

Hintergrund des Stellenabbaus ist ein umfassender Restrukturierungsprozess, den die Firma vorantreibt, um wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Im Zuge dieses Prozesses trennt sich das Unternehmen von Sparten wie Automotive oder Elektronikfertigung und konzentriert sich auf seine Kernkompetenz, die Hochfrequenztechnik. Hier produziert Kathrein zum Beispiel Antennen für Mobil- oder Rundfunk.

Das Familienunternehmen gilt in diesem Bereich als "Hidden Champion", also als relativ unbekannter Weltmarktführer. Kathrein wurde 1919 vom Großvater des heutigen Geschäftsführers Anton Kathrein gegründet.