Ansturm im Seenland erwartet: Polizei kündigt Kontrollen an

Für das kommende Wochenende ist bestes Badewetter angesagt. Viele Erholungssuchende wird es ins Fränkische Seenland ziehen. Doch mit den Corona-Abstandsregeln könnte es dann schwierig werden. Zudem hat die Polizei schon an den vergangenen Wochenenden mit vielen Falschparkern und Wildcampern zu tun gehabt. Daher hat sie nun verstärkte Kontrollen angekündigt.

Polizeikontrollen mit Pferden und Hubschraubern

Neben den normalen Beamten sollen bei den Kontrollen auch Polizeireiter und Hubschrauber zum Einsatz kommen. Der große Zulauf in den vergangenen Wochen aufgrund der Corona-Pandemie und den eingeschränkten Reisemöglichkeiten hat nach Angaben der Polizei zu zahlreichen Verstößen geführt. Immer wieder haben die Besucher falsch geparkt oder Rettungswege behindert. Außerdem kam es zu nicht erlaubtem Wildcampen, so ein Polizeisprecher. Weiterhin berichtete er von vereinzelten Verstößen gegen die Infektionsschutzbestimmungen.

Falschparker werden abgeschleppt

In Abstimmung mit den Landratsämtern, den Tourismus- und Zweckverbänden bittet die Polizei daher folgende Hinweise zu beachten: Autos dürfen ausschließlich auf ausgewiesenen Flächen geparkt werden und Rettungsgassen müssen frei bleiben. Andernfalls werden Falschparker abgeschleppt. Um Staus zu vermeiden, rät die Polizei mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Das Übernachten am Ufer der Seen und wildes Campen ist verboten. Die Einhaltung des Mindestabstands ist weiterhin Pflicht.