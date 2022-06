Ansturm auf Tankstellen bleibt aus: Rabatt kommt nur langsam an

In Niederbayern und der Oberpfalz sind die Preise an den Tankstellen zum Start des Tankrabatts entgegen der Erwartungen auch heute schon etwas gesunken. Verbraucher und Verbraucherinnen kommen aber noch nicht in den Genuss des vollen Rabatts. Die Preise unterscheiden sich je nach Betreiber zudem teilweise noch erheblich. Ein Ansturm auf die Tankstellen ist bislang ausgeblieben.

Tankrabatt tritt in Kraft - Alle Fragen und Antworten

Tankrabatt bei Diesel noch nicht spürbar

An vielen Zapfsäulen in Ostbayern macht sich die Steuersenkung schon bemerkbar. Eine Stichprobe bei sechs verschiedenen Tankstellen in Regensburg am frühen Morgen und am Vormittag hat ergeben, dass der Liter Benzin im Vergleich zu gestern um rund 20 Cent günstiger geworden ist. Aktuell liegt er durchschnittlich bei rund 1,90 Euro.

Diesel ist nur um wenige Cent billiger geworden. Wurde gestern für den Liter noch etwas mehr als zwei Euro aufgerufen, pendelte sich der Kraftstoff bis zur Mittagszeit zwischen 1,92 und 1,98 Euro ein. Diese Preisentwicklung bestätigen auch mehrere Tankstellenbetreiber aus Landshut und Passau.

Nullsummenspiel für die Verbraucher?

Die Tankstellen-Betreiber erwarten, dass sich die Preise in den kommenden Tagen angleichen und auf einem ähnlichen Niveau einpendeln werden. Ob der volle Tankrabatt tatsächlich an der Zapfsäule ankommen wird, konnten sie auf BR-Anfrage nicht prognostizieren. Die Mineralölkonzerne entscheiden selbst, wieviel sie von der Steuerersparnis an die Autofahrer weitergeben.

In den vergangenen Tagen hatten die Konzerne die Preise für den Kraftstoff kontinuierlich erhöht. Einige Tankstellen-Mitarbeitende aus Regensburg, die anonym bleiben wollen, erwarten daher ein Nullsummenspiel für die Verbraucher.

Zum Artikel: Spediteure fürchten Insolvenzen und Versorgungsengpässe

Engpässe beim Kraftstoff über Pfingsten?

Einen Ansturm auf die Tankstellen hat es an den Regensburger und weiteren angefragten Standorten in Passau und Landshut bislang noch nicht gegeben. Mit Engpässen beim Kraftstoff wird daher aktuell nicht gerechnet.

Christian Lanzinger, Mit-Inhaber eines freien Tankstellenbetreibers in Regensburg, erwartet sie wenn dann über Pfingsten. In Regensburg boten die freien Tankstellen am Vormittag die günstigsten Preise an - obwohl sich in den Zapfsäulen noch der Kraftstoff befindet, den sie zur alten Steuer eingekauft hatten. Für den Liter Benzin wurde 1,86 Euro aufgerufen, für Diesel 1,92 Euro. Die Preise ändern sich allerdings mehrmals am Tag. Früh zum Berufsverkehr sind sie normalerweise am höchsten, vormittags sind sie meist am niedrigsten, am Abend steigen sie oft wieder an.