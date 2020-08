Ansturm auf Oberpfälzer Seenland: Polizei zieht positive Bilanz

Im Gegensatz zum Vor-Wochenende hat das Hochsommerwetter an den Badeseen des Oberpfälzer Seenlands an diesem Samstag kein Verkehrschaos zur Folge gehabt.

Polizei registriert einige Falschparker

Wie zuständige Schwandorfer Polizei jetzt mitteilte, blieb es trotz mehrerer tausend Menschen an Steinberger und Murner See nur bei einigen Dutzend kleinerer Beanstandungen. Meist handelte es sich dabei um Fahrzeuge, die vorbotenerweise auf gesperrten Straßen unterwegs waren oder um Autos, die unerlaubt auf Grünflächen parkten. Nur ein Fahrzeug musste am Murner See abgeschleppt werden.

Polizisten auf Schafjagd

Auch die Kräfte von BRK und Wasserwacht bestätigten laut Polizei, dass die Situation am Samstag nicht mit den chaotischen Zuständen der Vorwoche vergleichbar war. Als Konsequenz daraus waren für dieses Wochenende mehrere Straßen gesperrt worden.

Für Arbeit sorgte allerdings am Samstagabend ein herrenloses Schaf am Steinberger See. Nachdem ein Badegast die Polizei informiert hatte, versuchten Beamte 15 Minuten lang zunächst vergeblich, das Tier einzufangen. Erst als ein Schäfer und ein frischgeborenes Lamm als "Lockvogel" hinzugezogen wurden, konnte das Schaf eingefangen werden.