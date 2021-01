Ansturm auf die Rhön: Polizei bittet um Einhaltung der Regeln

Die unterfränkische Polizei ruft dazu auf, sich in der bayerischen Rhön sowohl an die Verkehrs- als auch an die Corona-Regeln zu halten - zumal sich Menschen aus Landkreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, nach einem Beschluss von Bund und Ländern am Dienstag, nur noch in einem Radius von 15 Kilometern um ihren Wohnort bewegen dürfen.

Für den Dreikönigstag und das kommende Wochenende hat die Polizei zudem verstärkte Kontrollen angekündigt. Seit dem Neujahrswochenende ist nach Angaben der Beamten ein hoher Besucherverkehr an den Ausflugsorten der bayerischen Rhön zu verzeichnen. Einige Verkehrsteilnehmer hätten in den vergangenen Tagen zum Teil nicht unerhebliche Störungen verursacht, indem sie etwa auf naturgeschützten Flächen geparkt hatten.

Bitte der Polizei: Besucher sollen sich rücksichtsvoll verhalten

Die Polizei bittet nun darum, die Park- und Durchfahrtsverbote, besonders auf den Rettungswegen und im Naturschutzgebiet, zu beachten. Außerdem ruft die Polizei dazu auf, sich an die Infektionsschutzregeln zu halten und gegebenenfalls auf andere Erholungsgebiete auszuweichen. Bisher hätten sich die meisten jedoch sowohl an die Verkehrsregeln als auch an die Corona-Regeln gehalten.