Ansturm auf den Altmain - wird es allmählich zu viel?

Gefährliche Situationen im Fähren-Bereich

Ansturm herrscht aber auch auf dem Wasser. Der Fährmann der Fähre Nordheim-Escherndorf, Andreas Helbig, schätzt, dass am Wochenende bei Sonnenschein täglich 1.500 Personen und mehr mit Leihkanus, Kajaks, Luftmatratzen, Schlauchbooten, SUP-Boards und aufblasbaren Schwänen oder Flamingos mainabwärts an der Fähre vorbeikommen. Diese hängt an einem Drahtseil. Immer häufiger komme es zu gefährlichen Situationen, wenn Leute mit Luftmatratzen oder Kanus das Seil zu spät erkennen und dann auch noch in den gefährlichen Bereich der Schrauben kommen. Und Bürgermeisterin Säger bringt den Ansturm so auf den Punkt: "Es wird mittlerweile zu viel auf dem Altmain. Ich habe das am 19.7. erlebt: all die Luftmatratzen, Boote, Kanus – da war so viel los, dass man das Wasser nicht mehr sieht!"

Appelle an die Vernunft

Säger und ihr Amtskollege in Volkach appellieren an alle, die zu ihrem Freizeitvergnügen auf und an den Altmain kommen: Die Gäste sollen Naturschutzgebiete nicht befahren, Flaschen und Müll nicht wegwerfen und überall dort, wo man auf den Sandbänken oder an den Badebuchten auf andere trifft, die Mindestabstände einhalten. Heiko Bäuerlein glaubt, dass mit den übergeordneten Behörden für die Zukunft Konzepte erstellt werden sollten. Am Altmain müsse dringend eingegriffen und die Frage beantwortet werden: "Wie viel Freizeit-Tourismus können wir uns dort noch leisten?"

