Ansturm auf Corona-Teststationen vor Weihnachten

Hohe Nachfrage in Niederbayern

Hoch ist auch die Nachfrage nach Tests in den niederbayerischen Corona-Testzentren Landshut, Deggendorf und Passau. In Landshut werden laut Landratsamt bis Mittwoch täglich 700 PCR-Tests durchgeführt, in Deggendorf sind es etwa 350. Im Testzentrum Passau lag in den vergangenen Wochen die durchschnittliche Auslastung der bis zu 600 möglichen Abstriche pro Tag bei etwa 75 bis 80 Prozent. Seit Beginn dieser Woche gebe es eine erhöhte Auslastung, so ein Sprecher des Landratsamtes. Deshalb habe man vor Weihnachten die Kapazitäten noch einmal erhöht. Im Landkreis Straubing-Bogen gibt es bis Heiligabend nur noch vereinzelte freie Termine. Wie schnell die Ergebnisse da seien, lasse sich nicht sagen, so das Landratsamt. Dies hänge von den Laboren ab.

Ergebnisse noch vor dem Fest in Regensburg

Auch in Regensburg ist die Nachfrage nach kostenlosen PCR-Tests groß. Es wird damit gerechnet, dass bis zum Ende des Tages ähnlich viele Tests wie am Montag durchgeführt werden. Am Montag hatten sich 1.750 Regensburger testen lassen. Alle, die sich am Dienstag testen lassen, bekommen bis Heiligabend ihr Ergebnis, hieß es.

Langes Warten auf Testergebnisse in Bamberg

Auch in Bamberg in Oberfranken ist die Nachfrage nach den kostenfreien Tests groß. Vor den Feiertagen würden sich so viele Menschen testen lassen, dass für Besucher von Altenheimen gesonderte Testmöglichkeiten angeboten werden müssten. In den beiden Bamberger Testzentren würden derzeit zusammen rund 600 Abstriche pro Tag genommen und damit doppelt so viele wie noch vor einer Woche, so das Landratsamt. Der Ansturm auf die Testzentren habe inzwischen Einfluss auf die Auswertung. Während die Ergebnisse ursprünglich innerhalb von 48 Stunden mitgeteilt werden könnten, müssten Getestete derzeit drei oder mehr Tage auf ein Resultat warten.

In Würzburg in Unterfranken hält sich die Nachfrage nach kurzfristigen Corona-Tests vor den Feiertagen dagegen in Grenzen. "Wir haben mit einem größeren Andrang gerechnet. Es gibt noch einige freie Termine", sagt Theresa Batta, Pressesprecherin der Johanniter-Unfall-Hilfe. In Schweinfurt sind die Testkapazitäten zu Weihnachten erhöht worden.

Um den Besuch von Senioren-und Pflegeheimen für Angehörige zu ermöglichen, werden in vielen bayerischen Städten und Gemeinden Schnelltests angeboten. Entsprechende Tests stellt der Freistaat Bayern in den nächsten Tagen kostenlos zur Verfügung.

Schnelltest ist nur eine Momentaufnahme

Experten warnen allerdings davor, sich bei negativen Schnelltests in falscher Sicherheit zu wiegen. BR-Wissenschaftsjournalistin Jeanne Turczynski sagte im Gespräch mit Bayern3: "Wenn der Schnelltest negativ ist, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass ich nicht infiziert bin." Der Grund: Schnelltests schlagen bei einer hohen Viruslast an, auch bei unsachgemäßer Durchführung könne das Ergebnis falsch sein.

"Das ist wirklich eine Momentaufnahme, ein Ticket für einen Tag, wenn man so will." BR-Wissenschaftsredakteurin Jeanne Turczynski

Sicherer seien PCR-Tests. Aber:

"Wer kann, sollte Kontakte vor Weihnachten so weit es geht einfach vermeiden." BR-Wissenschaftsredakteurin Jeanne Turczynski